El peruano Ingo Heredia Tello, un peruano residente en Kiev, capital de Ucrania, contó cuál es la situación que vive actualmente tras los bombardeos e invasión de Rusia a ese país. Según manifestó, “es posible que esta noche (los rusos) tomen Kiev”, por lo que se alistaba para “buscar refugio” junto a su familia.

“Yo vivo en la capital y afuera de Kiev ya empezó (el ataque), hay tiroteos, bombardeos, y demás cosas. Hay información, hay parientes que tienen los ucranianos en (la península de) Crimea y los han llamado para decirles que es bastante posible que hoy día en la noche tomen Kiev, como han hecho esta madrugada, pienso que mañana en la madrugada podrían empezar tomando Kiev”, expresó en diálogo con RPP.

Ante esta situación contó que “habría que buscar refugio”.

“Yo vivo en la parte vieja de la ciudad, hay búnkers en todas partes, antes la ciudad se construía con los búnkers, después de la Guerra Fría, en una hora saldré con mi familia a buscar refugio, para de cualquier manera estar preparado, es cuestión de tiempo que caiga esta ciudad, no sé cuánta resistencia ponga el ejército ucraniano”, continuó.

Sobre la toma de la central nuclear de Chernóbil por parte de los rusos, Heredia Tello contó que el papá de la amiga de su esposa trabaja allí y había compartido un video donde se ven los tanques. “Los rusos han llegado y han mandado al personal a un búnker y han dejado solo tres personas para la labor operativa”, dijo.

“Han tomado todos los puntos estratégicos, han bombardeado los aeropuertos, yo no sé cuánto tiempo más dure esa guerra, no tengo idea, es una incertidumbre”, expresó el ingeniero aeronáutico que trabaja en Ucrania.

“Debería haberme ido la semana pasada”

Sobre los peruanos en Kiev dijo que tenía entendido que son alrededor de 50 personas.

“La verdad es que no tengo mucho contacto, pero pienso que muchos han optado por irse semanas atrás, incluso yo debería haberme ido la semana pasada pero me di cuenta que el pasaporte de mi hija menor estaba caducado y tuve que hacer los trámites y me he quedado”, lamentó.

Además señaló que no tenía comunicación con el consulado de Perú. “Cuando hay votaciones te escriben pero no han informado sobre la situación en estos momentos, de repente no les incumbe la situación”, señaló.

Esta mañana el vocero del consulado honorario peruano en Ucrania, Juan Olivas, confirmó que en dicho país hay 291 peruanos debidamente inscritos, “a quienes estamos brindado todo tipo de ayuda, se les ha ofrecido agrupar y trasladar hasta la frontera con Polonia, a los que requieran ser evacuados de Kiev y de las otras ciudades de Ucrania”.

