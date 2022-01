Las medidas sanitarias del Gobierno, frente al inicio de la tercera ola del coronavirus, dejaron al fútbol sin presencia de público en los estadios. La disposición aplica para los partidos de la selección peruana (amistosos y Eliminatorias) y los compromisos de la Liga 1. Todo hace indicar que la vuelta de los hinchas tendrá que esperar.

Este miércoles, Hernando Cevallos, ministro de Salud, brindó una entrevista en Radio Ovación en la que ratificó la posición con relación a este tema. “Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alta y no queremos arriesgar a la gente”, manifestó.

En la misma línea, el encargado de la cartera de salud reiteró que “la decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”. Enseguida, Cevallos se centró en el compromiso frente a Ecuador por la jornada de Eliminatorias del próximo 1 de febrero.

“ Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente . Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”, indicó.

La Liga 1 descentralizada

La organización de la Liga 1 confirmó que el campeonato peruano se desarrollará de manera descentralizada y siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar contagios masivos por coronavirus. Al respecto, el ministro de Salud desveló que desconoce detalles sobre la forma en cómo se jugará el certamen.

“Que yo sepa no hemos sido consultados acerca que el torneo peruano se haga este año de manera descentralizada. No está ni en la agenda de evaluación, por eso no puedo opinar nada al respecto. No es que esté a favor o en contra, simplemente no está en la agenda. Al menos, a mi despacho eso no ha llegado”, expresó Cevallos.

