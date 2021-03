La llegada de nuevas vacunas de Sinopharm al Perú tomará más tiempo del previsto.

Cabe recordar que Perú firmó con Sinopharm un acuerdo marco para recibir 38 millones de dosis.

Tras recibir el primer millón de dosis, en febrero el ministro de Salud, óscar Ugarte, anunció que en marzo se daría una nueva entrega de dos millones de dosis.

No obstante, ello no ha ocurrido y hasta ahora no hay una nueva fecha estimada.

Al respecto, el presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que se reprogramarán las fechas de las próximas entregas y descartó que el retraso se deba al escándalo denominado vacunagate.

“Ellos nos propusieron un calendario de entrega que ahora se ha demorado un poco, pues estamos esperando información adicional para darle el registro condicional necesario para importar el siguiente lote”, señaló anoche en TV Perú.

“Estamos en negociaciones para reprogramar las entregas de acá a fin de año de los 37 millones que restan”, agregó el mandatario.

Asimismo, indicó que Digesa debe certificar las buenas prácticas de manufactura de la vacuna china.

Sagasti indicó que hasta ahora en total el Perú tiene contratada la compra de 48 millones de vacunas.