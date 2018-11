Perú reportó un superávit comercial de US$ 463 millones en setiembre

El Perú registró un superávit comercial de US$ 463 millones en setiembre, una cifra menor en 56.8% frente al resultado de US$ 1,071 millones registrados en el mismo mes del año pasado, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Con el resultado, la balanza comercial del Perú acumuló un superávit de US$ 4,991 millones entre enero y setiembre del 2018, y con ello registra 27 meses de continuo superávit desde julio de 2016.

(Fuente: BCR) (Fuente: BCR) (Fuente: BCR)

Según datos del BCR, las exportaciones peruanas registraron una caída interanual de 12.6% al sumar US$ 3,828 millones en setiembre.

No obstante, los despachos de productos peruanos alcanzaron US$ 36,288 millones en los primeros nueve meses del año, explicado por el crecimiento de las exportaciones tradicionales en 10.2%, impulsado por el sector minero así como de petróleo y gas natural. Por su parte, las exportaciones no tradicionales subieron 15%, debido al desarrollo positivo del sector agropecuario y pesquero.

(Fuente: BCR) (Fuente: BCR) (Fuente: BCR)

De otro lado, las importaciones sumaron US$ 3,365 millones en setiembre, monto se tradujo en un incremento interanual de 1.6%.

De enero a setiembre del 2018, las importaciones crecieron 10.9% respecto a similar período del año anterior, totalizando US$ 31,298 millones en dicho período. Ello estuvo favorecido por las mayores importaciones de insumos (18.4%), bienes de capital (4.6%) y de consumo (4.7%).