Perú gana prestigiosos premios en feria ITB de Alemania

En el marco de la feria ITB de Alemania, el Perú obtuvo dos galardones en los Golden City Gate Awards, premiación anual que reconoce obras fílmicas y multimedia que destaquen un trasfondo relacionado al turismo.

Las piezas audiovisuales premiadas en Berlín fueron “The best line up of experiences” y “Meet the unexpected”, informó hoy la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La primera es un video realizado a propósito de una campaña de turismo durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 para dar a conocer nuestro país como destino turístico a los fanáticos europeos del fútbol; mientras que la segunda promociona el Perú como destino ideal para producciones fílmicas y servicios complementarios de producción en el país, destacando la diversidad de escenarios que poseemos.

“Este reconocimiento internacional, que premia a los mejores filmes, videos y cortometrajes, nos llena de orgullo y nos incentiva a continuar trabajando para dar a conocer nuestras riquezas al mundo”, refirió Sandra Doig, subdirectora de Turismo Receptivo de Promperú, tras recibir los premios en el stand peruano en la ITB.

Esta no es la primera vez que Perú recibe este tipo de reconocimientos. Las piezas “Film In Peru”, “Generación con causa”, “Perú, el país más rico del mundo” y “Voyager, colors of Peru” fueron galardonadas el 2018.

Acciones paralelas

De otro lado, en el marco de este importante evento del sector turístico y con la finalidad de posicionar nuestro país como destino de aventura, se presentó en el stand de Perú el multicampeón del Rally Dakar, Stéphane Peterhansel.

El piloto francés dio a conocer su experiencia en Machu Picchu y el Valle Sagrado, destacando la diversidad geográfica de nuestro país, dado que luego de visitar Cusco participó en la referida competencia, recorriendo las impresionantes dunas de Ica, así como las regiones de Moquegua y Tacna, quedando impactado por el gran atractivo turístico que tiene Perú, en especial para la práctica de deportes de aventura.

Asimismo, durante su presentación en ITB, el 13 veces ganador del Rally Dakar anunció que en abril próximo retornará a Perú para recorrer a fondo dos regiones del sur: Arequipa y, nuevamente, Cusco.

Su viaje lo realizará en moto y estará acompañado de su esposa, la también corredora, Andrea Mayer.

“Fue buena la experiencia por eso regreso en abril para hacer turismo en una zona que no visité con el Dakar, como es la ruta de Chivay a Cusco. Elegí volver porque me enamoré de la hospitalidad de su gente y resalto que la experiencia gastronómica no solo se vive en Lima, sino en cada rincón del país”, aseguró Peterhansel en la ITB.

El piloto francés tiene previsto visitar la ciudad de Arequipa, Chivay y el Valle del Colca, mientras que su paso por Cusco lo llevará hacia el Área de Conservación Regional 3 Cañones, conocida por sus asombrosos paisajes, y al poblado de Sicuani.