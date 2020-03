Perú con más porcentaje de mujeres que señalan haber sido acosadas sexualmente

A pocos días de celebrarse el Día de la Mujer, cabe preguntarnos si en el país han disminuido las cifras de violencia y acoso hacia las del sexo femenino, y ver la percepción de los peruanos en materia de igualdad de género.

Según la Encuesta Mundial WIN , que en el país se realizó en colaboración con Datum Internacional, en el último año aumentó de manera significativa el número de peruanas que manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia física o psicológica.

Así, pasó de 16% l 40% el porcentaje de féminas que señalan esta situación. Y ya Perú ocupa el tercer lugar en este tema a nivel de Latinoamérica, después de Chile (44%), y Argentina ( 43%).

Asimismo, pasó de 7% a 32% el porcentaje de peruanas que declaran haber sido acosadas sexualmente en el último año. De esta manera, Perú pasó a ser el primer país en el mundo con el más alto porcentaje de mujeres que declaran esta situación, desplazando a México que ocupaba este lugar.

Y es entre las mujeres de 18 a 24 años en donde se observa una mayor incidencia de situaciones de violencia; así como de acoso sexual, en comparación con otros grupos de edad, señala el informe.

“Las campañas en medios y el trabajo de diversos colectivos sociales han logrado una mayor conciencia sobre el tema de violencia y acoso sexual en el Perú. Hoy un mayor número de mujeres puede identificar cuando pasa por alguna situación de este tipo y lo puede decir. La data muestra que en el país aún la mujer lidia con el machismo en su vida”, señaló la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado.

Equidad de género

¿Cuál es la percepción de los peruanos en cuanto a equidad de género en los diferentes ámbitos? De acuerdo a la referida encuesta, es el hogar donde los peruanos perciben que se da una mayor equidad de género con un índice de +28.

“Y es que es en el hogar donde se viene observando un mayor compartir de roles entre ambos sexos, y el involucramiento del hombre en el cuidado de los hijos”, dijo.

Y el segundo de los ámbitos donde perciben mayor igualdad de género es en el trabajo formal, con un índice de +27; a este le sigue el entorno social con +11.

El referido índice se obtiene de la diferencia de porcentajes de los que consideran que la igualdad de género se ha logrado definitivamente o hasta cierto punto (Top to Box o TTB), y de los que perciben que no se ha logrado realmente, o en absoluto no (Bottom Box o BTB).

OtroSí Digo

Menor equidad en el ámbito político

Percepción. La política sigue siendo el último contexto, en nuestro país y a nivel mundial, donde se percibe que se alcanza la igualdad de género (Perú +1 versus el +2 a nivel global), según la encuesta global de WIN.

Así, el país se ubica en este tema en niveles inferiores a otros países de la región como Ecuador y Argentina. La referida encuesta explora las opiniones y creencias en 39 países; en Perú la muestra fue de 1,000 encuestas. Se realizó entre octubre y diciembre del 2019.