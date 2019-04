Perú alcanzó Récord Guinness por la degustación de Pisco más grande del mundo

Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, anunció que en la región Ica se alcanzó el Récord Guinness de la degustación de Pisco más grande del mundo. Según la organización Récord Guinness, 899 personas degustaron al mismo tiempo, y de manera consecutiva, tres variedades de Pisco: Quebranta, Italia y Torontel .

El titular del Mincetur destacó que el Pisco no es solo la bebida nacional del Perú, sino también uno de los principales referentes de nuestra gastronomía a nivel mundial.

En ese sentido, señaló, que el récord logrado es un importante apoyo a las acciones de promoción del pisco que realiza el gobierno a nivel global.

"Quisiera agradecer a los hermanos y hermanas de Ica, sus entidades académicas y el sector privado por el Récord Guinness logrado. Una muestra que los peruanos unidos podemos lograr todo", sostuvo.

Marca: Pisco, Spirit of Perú

El titular del Mincetur comentó que desde el gobierno se vienen realizando esfuerzos significativos para posicionar el pisco. Por ello, se lanzó la marca la marca ‘Pisco, Spirit of Peru’.

"Esta marca forma parte de una estrategia del gobierno peruano para destacar, a nivel global, los atributos que lo convierten en un destilado único y diferenciado, y posicionar al producto bandera en el mundo entero. Por ello, junto a la Cancillería, Produce, Indecopi, Mincetur y Promperú, tenemos una agenda de trabajo articulada para seguir mantiendo su calidad, protección legal y agresiva promoción a nacional e internacional ", señaló.

Al referirse sobre las acciones de promoción para difundir nuestro bebida de bandera sostuvo que durante el 2019 se realizará una intensa campaña de 42 actividades en el mercado exterior en los 5 continentes, donde se espera participen 40 marcas nacionales .

"Pisco es sinónimo de Perú. En año haremos la campaña más grande realizada por el gobierno peruano. El único objetivo es que los cinco continentes disfruten de nuestra bebida de bandera", comentó el ministro Vásquez.

Como se recuerda el slogan ‘Spirit of Peru’ transmite las emociones de un país en torno a su bebida bandera, al “espíritu” del Perú. Además, se hace referencia a la categoría en la que se incluye al pisco dentro de los mercados potenciales, reforzando su denominación de origen, identidad, el uso ‪de las ocho‬ uvas pisqueras y procedencia.

"Esta iniciativa conecta al pisco con el Perú, su lugar de origen, y genera un rápido reconocimiento de sus cualidades como destilado por parte del segmento objetivo, conformado por mercados como Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, Holanda, entre otros", finalizó el titular de Mincetur.

Datos a tener en cuenta

- Las exportaciones de Pisco vienen mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años. En el 2009 los envíos al exterior sumaron US$ 1.3 millones y en el 2018 acumularon US$ 5.7 millones, creciendo en 320% en este periodo. Se espera alcanzar, en el 2019, los US$ 7 millones.

- A febrero del 2019, las exportaciones de pisco acumulan un crecimiento de 59%.