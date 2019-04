Poder Judicial condena a un año de pena suspendida al periodista Pedro Salinas

El Poder Judicial condenó a un año de pena suspendida de la libertad al periodista Pedro Salinas en el juicio que le entabló el arzobispo de Piura y Tumbes, José Eguren, por el delito de difamación agravada.

Así lo informó Carlos Rivera, abogado de Salinas, a través de Twitter. En diálogo con RPP, el letrado anunció que van a apelar la sentencia emitida por la jueza Judith Cueva Calle porque la considera “injusta” al sentar “un precedente nefasto” para la libertad de prensa en el Perú.

Detalló que la magistrada determinó que Salinas pague S/80,000 de reparación civil a favor de Eguren en un plazo de 15 días. Remarcó que lectura completa de la sentencia será el 22 de abril. No obstante, precisó que la condena no es efectiva, es decir, su patrocinado no irá a prisión.

Eguren decidió enjuiciar a Pedro Salinas por una columna donde lo compara, en el marco de su investigación por el caso Sodalicio, con el obispo chileno Juan Barros, quien fue acusado de encubrir los casos de abusos sexuales cometidos por el cura Fernando Karadima cuando este era párroco de la iglesia de El Bosque.

Al respecto, Rivera indicó que Salinas solo emitió una opinión y que la misma no está sujeta a un enjuiciamiento. Además, aseguró que el periodista “se encargó de corroborar esas declaraciones con diversos elementos de información también periodísticos que se habían publicado tiempo antes que él escribiera este artículo”.