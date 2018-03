La congresista oficialista Patricia Donayre calificó como inconstitucional el cambio de reglas sobre los procedimientos de censura y presentación de la cuestión de confianza que aprobó ayer jueves el Congreso.

“Ha sido una modificación totalmente inconstitucional, porque lo que había que modificar no era la reglamento del Congreso, sino la Constitución. Están impidiendo que presidente disuelva congreso si se le niega la confianza a un segundo consejo de ministros”, dijo Patricia Donayre en entrevista con RPP Noticias.

“Ya se ha negado a un primer [Consejo de ministros: el de Fernando Zavala]. Al segundo Consejo de ministros no podría negarse en el supuesto que el presidente no cambie a todos sus ministros. Tendría que cambiar a todos sus ministros para que recién proceda la cuestión de confianza”, comentó.

Ante la pregunta si el Congreso quería blindarse ante el Ejecutivo con esta medida, la congresista oficialista dijo: “Absolutamente, estoy segura de eso”, indicó.

¿Vacancia sin votos?

La congresista ligó esta modificación de las reglas de censura y cuestión de confianza al pedido de vacancia presidencial, para la cual no cuentan con los votos.

“El meollo del asunto está en impedir la posibilidad de que el presidente pueda usar su facultad de disolver para que los congresistas sigamos atornillados en nuestros sillones, en un escenario en el cual si la vacancia no prospera, el presidente podría disolver el Congreso. Aunque esto no ha pasado por su cabeza en absoluto”, apuntó Donayre.



“La medida es asegurar el puesto en el Congreso de la República. Que no se nos pueda disolver en absoluto, en el supuesto escenario que el presidente no logre ser vacado”, enfatizó.



Donayre señaló que la oposición no cuenta con los votos para la vacancia. “Estamos forzando la circunstancia. Y un deseo de poder de los que no han podido llegar a la presidencia”, dijo.



“Se ha presentado una vacancia según ellos en función de nuevos hechos, que apuntan a una causa común, que ellos señalan que es la mentira, y esta ya fue debatida en el pedido de vacancia anterior. Y se llegó a la conclusión de que no procedía y que no era una causa contemplada por la Constitución”, comentó.

Vizcarra

La congresista Patricia Donayre se unió a los pedidos para que el vicepresidente y embajador en Canadá Martín Vizcarra oficialice una posición de renuncia frente a la vacancia, como un acto de lealtad. “Espero que esas especulaciones de conversaciones [entre Vizcarra y la oposición] no sean ciertas, porque creo en la lealtad de Vizcarra”, dijo.



“Los actores de Oposición son los que están hablando por él como si supieran que la voluntad del señor Vizcarra es aceptar esa sucesión constitucional en el supuesto de una vacancia, pero habría que escuchar a él”, dijo.

Cambio de reglas

Ayer, el Congreso aprobó modificar su reglamento para que no se considere una “crisis total” del Gabinete si el mandatario ratifica a algunos de sus ministros tras una censura o rechazo de la confianza. De lo contrario, no podrá ser contada para disolver el Congreso si ocurre por segunda vez, como indica la Constitución.



Además, no procederá una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento de control político, como una interpelación o censura a un ministro.