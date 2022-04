El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, denunció que durante la protesta ocurrida en la Panamericana Sur se detectó la presencia de personas infiltradas con rifles y revólver. “No son de la región”, aseveró la autoridad iqueña.

“Hay personas que tienen rifles y revólver, pero no son de la región de Ica. Yo personalmente he ido a verificar (a la Panamericana Sur), he ido al lugar y he averiguado que son personas que vienen del norte, del sur, y de otras partes del Perú. Hago un llamado al Ministerio del Interior que por favor capturen a estos delincuentes”, dijo a Exitosa.

Gallegos agregó que las protestas en Ica se iniciaron el 4 de abril, sin embargo, la manifestación se volvió violenta y tendría como trasfondo fines políticos. “Esta ya no es una protesta por el alza de combustibles y de alimentos, esto es una protesta política y debe estar dirigida por alguien”, precisó.

“No puede ser posible que esas personas vengan con este tipo de armamentos que afectan la vida humana. Espero que el ministro resuelva esta situación que está afectando a ciudadanos, periodistas, empresarios y a todos”, agregó el presidente regional.

Manifestantes causaron desmanes en la Panamericana Sur. (Foto: Exitosa)

Estragos del paro en Ica

Los enfrentamientos en la Panamericana Sur entre manifestantes y agentes PNP - registrados este miércoles 6 de abril - causaron la muerte de un joven, y dejaron 19 policías heridos. Ellos fueron conducidos al Hospital Regional de Ica.

Manifestantes realizaron saqueos y daños a la propiedad pública y privada, durante la marcha convocada para protestar contra la inamovilidad decretada por el gobierno.