Desde la PCM se emitió hoy la resolución ministerial que crea la “mesa técnica de diálogo para el desarrollo del departamento de Cusco” la que tendrá como propósito plantear propuestas a la demanda de la población y tiene un plazo de 180 días, es decir, hasta setiembre.

Mientras tanto la paralización en Cusco continúa , ya que se registran el bloqueo de vías de ingreso a la ciudad, de acuerdo a un despacho de Exitosa. Igualmente, en el centro de la ciudad se observa -refiere el reporte- que taxistas está movilizando a la población que labora hoy.

Se han suspendido las clases en la región. En las afueras de Cusco se registra un bloqueo total de carreteras, lo que implica que no se puede ingresar ni salir de la ciudad. La PNP volverá a implementar auxiliar a los turistas que se encuentren varados para transporte a sus respectivos hoteles.

Germán Santoyo, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, comentó a Exitosa que las diversas organizaciones han tomado la decisión de continuar con la paralización como inicialmente estaba previsto, ante la desconfianza existe a los acuerdos o promesas que se puedan anunciar desde el Ejecutivo.

“(¿Por qué continúan con la paralización?) Son dos cosas: los representantes del Ejecutivo no han venido a tiempo, pese a que la paralización se anunció el 11 de abril, y por desconfianza, no se cree en las palabras o promesas hasta que sea firmado. Ya ha pasado antes se anuncian acuerdo antes de la firma del acta y no se cumplen”, manifestó.

Una muestra de la falta de credibilidad de las autoridades -precisó- se dio cuando el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, prometió para el lunes a primera hora la publicación de la resolución que crean las mesas técnicas, sin embargo está recién se publicó hoy. “Ya ven, es una muestra de que no cumplen las promesas en su debido momento”.

Respecto a la resolución que da luz verde a la instalación de mesas técnicas, el dirigente pidió que se cumpla. Por último, mencionó que -durante el paro- se va a respetar la integridad de los turistas que arriban a la ciudad,

“Vamos a coordinar al sector agrario para respetar a los turistas”, dijo.

