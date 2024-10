Este jueves 3 de septiembre los gremios de transporte público urbano no acatarán un nuevo paro en rechazo a las extorsiones de las que vienen siendo víctimas, informó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

No obstante, el dirigente anunció que de no derogarse la Ley 32108 Ley del Crimen Organizado, la cual consideran perjudican a la ciudadanía en materia de seguridad, convocarán a paro nacional.

“Se ha acordado no acatar, porque no en ningún momento hemos tomado esa decisión. Hay algunos compañeros preocupados y ven esta posibilidad, pero no vamos a participar”, señaló en RPP.

En reunión con gremios del sector de Lima y Callao, anunció que se tomaron una serie de acuerdos, entre los que destaca la posibilidad de una convocatoria a paro nacional.

“Exigimos al Congreso la derogatoria de la Ley del Crimen Organizado que está perjudicando a los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales”, añadió.

Asimismo, informó que conformarán un comité de transportistas con representantes de diferentes regiones a fin de “fortalecer y trabajar en conjunto a nivel nacional”.

El pasado 26 de septiembre, los transportistas acataron un paro de 24 horas en rechazo al incremento de los casos de extorsión en contra de los empresarios que brindan este servicio.