El ministro de Defensa, José Luis Gadivia, informó que entre el 80% y 90% de las carreteras a nivel nacional ya están liberadas y los vehículos pueden circular con normalidad. Esto luego que el Gobierno llegara a acuerdos con los gremios de transportistas de carga pesada para levantar el paro por el plazo de cinco días.

“En este momento tengo el reporte de las 8 a.m. solamente quedan tres lugares donde hay un poco de obstáculos en Arequipa, Junín y Ayacucho, ya lo estamos despejando. Esperemos que dentro del transcurso de la mañana esté totalmente reestablecido, entre un 80% a 90% está el tráfico normal en el país”, detalló el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) en diálogo a Tv Perú Noticias.

“Esperamos que producto de los anuncios que ha hecho el día de hoy el presidente Pedro Castillo vayamos resolviendo poco a poco esta crisis mundial producto de la crisis sanitaria de los dos últimos años que todavía no desaparece y que nos ha afectado a todos”, añadió.

Consultado sobre que los transportistas demandan la presencia del presidente en Huancayo para la próxima reunión a fin de llegar a acuerdos para levantar definitivamente el paro, el ministro Gadivia señaló que el mandatario no tiene problemas en viajar a dicha ciudad.

“Como parte de estos acuerdos hay algunas reuniones para los próximos días. El presidente no tiene ningún problema (en ir a Huancayo). Todos los días está viajando al interior. Yo no quiero decirles exactamente el día, vamos a viajar en los próximos días, no solamente el presidente, probablemente todos los ministros vamos a ir y no solamente a Huancayo”, señaló a RPP Noticias.

-Vías bloqueadas-

De acuerdo al último informe de las 8:30 horas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), las vías de Ayacucho y Arequipa aún permanecen bloqueadas.

Ayacucho: vía Los Liberados (Km 316 peaje Socos - Huamanga) Tránsito interrumpido

Arequipa: carretera Panamericana Sur (Km 0, zona Repartición - La Joya) Tránsito interrumpido

-Castillo en Huancayo-

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, informó que el presidente Castillo liderará este jueves una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en la región de Junín, junto a los demás titulares de las diferentes carteras.

“Estamos programando una sesión descentralizada con los ministros y el presidente para el próximo jueves en Huancayo”, señaló Salas a Exitosa, al ser consultado sobre cuándo se podría dar la presencia del jefe de Estado en dicha ciudad.

VIDEO RECOMENDADO

Minsa: Más de 4 millones de peruanos no tienen ninguna dosis de vacuna contra COVID-19 https://www.latina.pe/noticias