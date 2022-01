El presidente del Frente de Defensa de los Agricultores de Tarma, Jesús Egoavil, informó que su sector se mantiene en protesta por el alza de fertilizantes. En esa línea, detalló que los agricultores mantienen un bloqueo en tres tramos de la Carretera Central.

“[¿Sigue cerrada la Carretera Central?] Sí, sí. Los únicos que están pasando son las ambulancias y los casos de emergencia. La carretera está cerrada en La Oroya, camino a Junín; Carpapata, que va de camino a la selva. Está cerrado en la vía de ida y vuelta”, declaró para Exitosa.

De acuerdo con Egoavil, el bloqueo de la carretera cuenta con el apoyo de los agricultores, pobladores y gremios de Tarma. Indicó que seguirán en vigilia hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.

“Nosotros seguimos (en paro]. Hemos permanecido en vigilia esta noche y desde las 10:45 a.m. tendremos una reunión con los altos funcionarios del Ministerio de Agricultura”, precisó.

-Paro agrario-

La medida de fuerza se da en reclamo al elevado precio de los fertilizantes, la baja cobertura de los bonos agrícolas y la norma que modifica el nombramiento de los directivos de las asociaciones de usuarios de agua.

“Sinceramente, el año pasado, el precio de la urea bordeaba los S/ 75 pero ahora, está costando S/ 215 el saco de 50 kilos. Sabemos que el alza no solo es nacional sino internacional, pero necesitamos una voluntad política del ministro de Agricultura y que no nos esté meciendo. La planta no espera”, sostuvo.

Asimismo, indicó que están solicitando una modificación en el proyecto de la Segunda Reforma Agraria. Mencionó que no están obteniendo ganancias por el alto costo de los fertilizantes. “Hay agricultores que sus productos no tienen un valor agregado. Lamentablemente están perdiendo y necesitamos capital productivo”, sostuvo.

Egoavil también aseguró que los agricultores de Tarma están a favor del pedido de los trabajadores del campo de Cusco sobre la destitución del ministro de Agricultura, Víctor Maita