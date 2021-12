El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), informó que los panetones -Bells’s y Tottus- contienen grasas trans por arriba de los límites que permite la norma.

Por ello, la Comisión de Defensa del Consumidor No. 3 del Indecopi, exigió de inmediato el cese de la comercialización de estos producto del mercado peruano.

Al respecto, La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) pidieron al Indecopi que deje sin efecto las medidas cautelares. mientras sigue el procedimiento, para aquellas que cuentan con resultados que indican los bajos niveles de grasas, por parte de laboratorios independientes.

Gestion.pe conversó con Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la SNI, sobre las acciones que están tomando las empresas para demostrar que cumplen con las normas establecidas por Digesa.

LEA TAMBIÉN: SNI y ASPAN piden a Indecopi que deje sin efecto retiro de dos marcas de panetones

¿Cuánto afecta esta medida cautelar a la industria?

Lo primero que tendría que decir es que no se cuestiona a Indecopi como una entidad fiscalizadora y supervisora del cumplimiento de las normas de protección al consumidor y de la libre competencia. Que inicien un procedimiento donde ellos tienen indicios o algún tipo de prueba respecto que se estaría incumpliendo con la norma.

Sin embargo, consideramos que esto (la medida cautelar) es apresurado, desproporcionado y técnicamente cuestionable que conjuntamente con el inicio del procedimiento se haya interpuesto una medida cautelar para que se retire los panetones del mercado.

Esto les hace un daño muy serio a las empresas, no solo desde el punto de vista económico sino reputacional.

Pero, ¿esos productos tenían alto niveles de grasas trans? ¿se consignó esa información en la etiqueta?

Las empresas formales cumplimos estrictamente con las normas legales en materia de etiquetado: información al consumidor, lista de ingredientes.

Las empresas formales se instalan, no para hacer un negocio de un día o un año sino para, ejercer su actividad económica a lo largo de los años. Entonces son extremadamente cuidadosas. Cuentan con los recursos humanos más calificados con los equipos de avanzada para poder enfrentar la competencia internacional.

Nuestros productos alimenticios, como los que estamos hablando, se venden en el extranjero, se exportan. No solo debemos cumplir con las exigencias de Digesa, que es la autoridad sanitaria, sino también con la normativa internacional, el Codex alimentarius.

Entonces, ¿por qué el laboratorio al que consulta el Indecopi indica que estos productos son altos en grasas?

Existen varios laboratorios que están acreditados ante el Instituto de la Calidad (Inacal), entonces creemos que sí una sola muestra de un producto, hecha por un solo laboratorio su resultado puede ser equivocado.

Las empresas están recurriendo a dos o tres laboratorios de categoría, con prestigio internacional, que están dando como resultados algo distintos a lo que señaló el primer laboratorio.

Toda esta información se está presentando ante el Indecopi. Lo que nosotros esperaríamos es que la Comisión de Defensa del Consumidor Nº 3 considere esta información de los análisis de los laboratorios encargados que son independientes; y tome en cuenta que ha podido haber un error (en la primera muestra del Indecopi) y levante la medida cautelar de retiro de productos y siga el procedimiento.

¿El Indecopi solo tomó la muestra en un solo laboratorio?

Solo han tomado una muestra de un producto hecha en un solo laboratorio.

Nosotros no estamos en desacuerdo con que el Indecopi inicie procedimientos, pero nos parece una medida cuestionable es que con el inicio del procedimiento se pida el retiro de los productos. Pedimos un equilibrio, que se valoren todos los resultados y que se levante la medida.

¿Las empresas están tomando muestras por su lado?

Sí. Le doy mucha credibilidad porque no solo son análisis de las empresas lo que se está presentando, sino que son análisis de laboratorios independientes que gozan de prestigio internacional. Son empresas formales que cumplen con las autorizaciones sanitarias para poder comercializar los productos.

Nosotros estamos pidiendo, de una manera respetuosa es que se retire la medida cautelar, que se quede sin efecto, para que las empresas que ya están presentando análisis de laboratorios acreditados ante el Inacal, donde se demuestra que no se ha superado el límite de las grasas trans que la ley ordena, puedan seguir comercializando sus productos.

¿Es posible que se hayan tomado muestras a un lote que sí tenía alto niveles de grasas trans?

No. Las empresas desde hace muchos años vienen reduciendo con procedimientos tecnológicos los niveles de grasa tras, y una empresa no va a variar. Pensamos que se ha cometido un error y pedimos que se corrija.

Todas las empresas, tanto en el Perú como en el mundo, dan a conocer que estamos en esta línea acatando niveles saludables. Sobre todo, las empresas formales que estamos siendo supervisada por Digesa Indeci, Sunafil y todas las entidades supervisoras.

¿Qué otros productos se verían afectados?

La afectación la tiene cada empresa porque nosotros somos una entidad gremial, no tenemos el cálculo económico, pero sí hemos tomado conocimiento a través de las comunicaciones con las empresas el daño muy grande que se está haciendo porque el panetón es un producto es en diciembre, no en febrero; se compra con motivo de las fiestas navideñas, entonces esta medida tiene un impacto muy fuerte. No lo puedo cuantificar, eso ya depende de cada empresa.

¿Cree que ha funcionado la implementación de los octógonos para promover la alimentación saludable?

Los alimentos por su naturaleza son saludables, lo que puede verse es si el exceso del consumo de determina alimento tiene alguna afectación. Nosotros siempre sostuvimos que la mejor manera de informar a la población sobre el contenido del azúcar, grasas trans y sodio, era a través de la guía diaria de alimentación.

El gobierno adoptó los octógonos y las empresas cumplimos de inmediato. Ojalá que se cumplan los objetivos, lo que nosotros seguimos trabajando para ofrecer los alimentos más saludables, y en un esquema de competencia, a los mejores precios posibles.

Entones, ¿cree que no funcionó?

No lo sé. Nosotros hemos planteado y ojalá el gobierno quiera trabajar el estudio nutricional del perfil del consumidor. Una vez que tengamos este estudio podremos hacer un monitoreo adecuado para ver si es que funcionó o no.

Desde que entró en vigencia los octógonos a la fecha han ocurrido hechos como la pandemia, entonces, son años irregulares.

Nuestra vocación es ofrecer los mejores productos, que además se venden en 40 países en el mundo y estamos orgullosos del desarrollo tecnológico.