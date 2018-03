Oposición ya tiene más de 95 votos para vacancia de PPK

Valeria Fuertes

valeria.fuertes@diariogestion.com.pe

La antesala del segundo intento de vacancia viene acompañada de denuncias por parte de los congresistas de la oposición.

A 48 horas del debate, Moisés Mamani, legislador de Fuerza Popular, subió al escenario dispuesto a acusar a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, exintegrantes de dicha bancada, y hoy miembros de la facción que lidera Kenji Fujimori, por intentar comprar su voto en contra de la vacancia.

“Me están ofreciendo obras a cambio de mi voto. Son obras que se requieren para la región Puno”, agregó.

Petición

Minutos después, Bocángel y Ramírez respondieron. Este último negó haber ofrecido obras, incluso anotó que Mamani lo “malinterpretó”.

“Lo que le dije es que nuestro deber es gestionar obras en diálogo con los ministros para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo a Andina. En ese sentido, ambos exigieron pruebas que demuestren lo contrario.

Y así sucedió. El video Alrededor de las 5 de la tarde, la bancada de Fuerza Popular convocó a una conferencia de prensa en el Congreso.



Allí, el vocero de la agrupación, Daniel Salaverry, narró que “representantes del Ejecutivo” quisieron comprar votos de sus colegas.



“Pedí pruebas, y después Mamani me buscó en la oficina y me entregó abundante material audiovisual que sustentan esta denuncia que hoy anuncio”, explicó.



Efectivamente, Mamani relató que el pasado noviembre lo llamaron para cambiar su voto el día de la votación, a fines de diciembre.



“Por esa razón voté por la vacancia. En ese entonces no tenía pruebas, hoy tengo pruebas de que el Gobierno compra congresistas”, enfatizó ante la prensa. Los personajes



Efectivamente, fueron cuatro los videos que sustentaron la acusación de Fuerza Popular. En los materiales audiovisuales, aparece Kenji Fujimori acompañado de su asesor Alexei Toledo y Guillermo Bocángel, disidente de Fuerza Popular.



En otro video aparece su colega Bienvenido Ramírez, en la oficina de la facción de Kenji Fujimori, ofreciendo beneficios.



No es ajeno Alberto Borea, quien ejerció la defensa del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en el primer intento de vacancia, el pasado 21 de diciembre y repetirá el plato este jueves.



Tampoco el gerente general de Sucamec, Fredy Aragón. Son estos personajes, quienes mencionan en reiteradas veces al jefe de Estado; al ministro de Transportes, Bruno Giuffra; al extitular de la PCM, Fernando Zavala.



El mecanismo

En uno de los videos, Kenji Fujimori trata de convencer a Mamani e incluso le cuenta que podría llevarlo a almorzar a casa de Kuczynski. Toledo y Bocángel siguen la persuasión y se muestran confiados en que la próxima Mesa Directiva del Congreso la liderará su facción, y con ello podrán “manejar contratos”.



“Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región, desarrollo, progreso? (...) A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas”, se oye decir a Fujimori.



Efectivamente, este parece ser el mecanismo: apuntar a las obras regionales. El mejor ejemplo es Ramírez, quien detalló cómo fue su experiencia en Tumbes, región que representa.



“Después de la vacancia fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras y coordina con Alexei”, dijo.



Incluso, reveló que PPK pidió a Carlos Bruce, titular de Vivienda, “darle obras a la facción de Fujimori y cerrar el caño a los de Fuerza Popular”.



En otro momento, se ve al gerente general de Sucamec, Fredy Aragón, explicando a Mamani que tiene que conseguir un alcalde en Puno para que ejecute la obra que financiara el Gobierno central y podrá quedarse con el “5% del monto”.



En ese sentido, le recomendó presentar un proyecto de una obra de S/ 100 millones para que le “caigan” S/ 5 millones.



Ramírez detalló que le dieron obras y colocó a mucha gente. “Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director del PCI, puse al director de Agroideas. Estoy poniendo al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, Senasa y director de Essalud”, señaló.



Sucamec retira del cargo a Aragón

A través de un comunicado, y luego del video que circuló en el que se veía a Fredy Aragón, funcionario de Sucamec, recomendar a un congresista presentar un proyecto de S/ 100 millones para que se quede “con el 5%”, el Gobierno decidió dejar sin efecto su designación como gerente de la Gerencia de Política de la superintendencia.



Por su lado, el Ministerio de Vivienda respondió a lo mencionado por el congresista Bienvenido Ramírez e informó que “no se ha incluido en el presupuesto del sector”.



“No hay ningún proyecto nuevo a ejecutarse en la región Tumbes. Todos los que se vienen ejecutando fueron aprobados por el Congreso”, se lee en el comunicado.