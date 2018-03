Oposición limita facultad del presidente para cerrar Congreso

La Junta de Portavoces del Congreso se apuró ayer en exonerar a un nuevo proyecto de ley del debate que correspondía en la Comisión de Constitución.

El proyecto fue presentado en noviembre pasado por Mauricio Mulder , del Apra, y busca modificar el reglamento interno del Parlamento. La iniciativa nunca pasó por comisión. Sin embargo, ayer fue aprobada por el Pleno del Congreso en menos de dos horas.

El nuevo reglamento parlamentario cambia las reglas del juego en lo que a censura de jefes del Gabinete se refiere, pero sobre todo limita los efectos de las cuestiones de confianza que estos puedan presentar.

Esto quiere decir, que la censura de un jefe del Gabinete en dos oportunidades ya no permitirá al jefe de Estado cerrar el Congreso, como señala la Constitución. Los congresistas Patricia Donayre (PpK) y Vicente Zeballos (No agrupado) advirtieron que se trataba de un cambio constitucional y no una modificación del reglamento, por lo que cuestionaron la iniciativa, que al final sí se aprobó.

Los detalles

El texto original, que ayer fue ligeramente modificado, con apoyo del fujimorismo, primero señala que si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, todos sus ministros deben de renunciar. Ello hoy está contemplado en la Constitución, pero en la norma se agrega que ningún ministro podrá seguir en el cargo en el nuevo Gabinete que el presidente nombre.

Por ejemplo, cuando Fernando Zavala fue censurado, el presidente Kuczynski nombró un nuevo Gabinete, pero en este ratificó a varios de sus integrantes. Con el cambio formulado ayer por el pleno esto ya no será posible.

Las censuras y las salidas

La modificación del reglamento del Congreso fue respaldada por 81 votos a favor, mientras que fue rechazada por 18. El apoyo vino de Fuerza Popular, Frente Amplio, APP, AP y el Apra.

Ahora, bajo el nuevo reglamento parlamentario, las cuestiones de confianza que puedan presentar los jefes del Gabinete quedan limitadas.

El nuevo texto señala que “no procede la cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político”.

Es decir, no se habría permitido aplicar cuestión de confianza, por ejemplo, cuando Fernando Zavala intentó evitar la censura (que es un control político) de Marilú Martens del Ministerio de Educación.

Presidente limitado

Ante el cambio, los parlamentarios oficialistas Gilbert Violeta, Juan Sheput y Salvador Heresi denunciaron “una leguleyada” con la modificatoria de la moción de censura y cuestión de confianza.

“Es una leguleyada que se está perpetrando por fuerzas que están ahora interesadas por una vacancia. No respetan la democracia”, agregó Sheput. Sostuvo que con este planteamiento se volvería a fojas cero, pues el Congreso tendría que ser cerrado si se deniega por segunda vez una cuestión de confianza al Gabinete.

Ahora, insistió, el jefe de Estado ya no podría cerrar el Parlamento si un nuevo titular de la PCM no es respaldado.

En tanto, Heresi adelantó que el oficialismo irá a “las instancias correspondientes” para que la norma sea declarada como inconstitucional.



