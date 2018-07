ONPE: ¿Cuánto es la multa por no cumplir con ser miembro de mesa y no votar?

Con el fin de absolver las dudas o consultas de los ciudadanos, miembros de mesa y actores electorales relacionadas a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE) puso en funcionamiento la línea Fono ONPE.

De esta manera, personal especialmente capacitado responde las interrogantes de los ciudadanos que llegan a través del 417-0630 opción 1 sobre miembros de mesa, multas electorales, locales de votación, trámites para la presentación de excusas, justificaciones y dispensas entre otros temas electorales de interés.

El servicio cuenta con operadores, entre hombres y mujeres, que atienden todos los días de la semana, en dos turnos, de 6:00 am a 2:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm.

Actualmente Fono ONPE recibe más de 300 llamadas diarias de ciudadanos que preguntan básicamente por su local de votación pero se espera que conforme pasen los días y se acerque la fecha de las votaciones este número de llamadas se incremente.

A través de este medio el ciudadano podrá conocer también si salió elegido como miembro de mesa, dónde debe recoger su credencial, así como los trámites para la presentación de excusas, justificaciones y dispensas, entre otros.

A partir del 10 de agosto, la ONPE dará a conocer los locales de votación que les corresponde a los electores a nivel nacional.

Multas

Unas de las principales consultas que realizan los ciudadanos tienen que ver con las multas que se aplicarán para el proceso electoral.

Justamente, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable , salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función y de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/ 207.50.

Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no votar.

La multa por no acudir a votar en las elecciones de octubre asciende a S/ 83.