La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista de personas que deberán cumplir la función de miembros de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018, programadas para el 7 de octubre.

Así, para conocer si realizará esta función, la ONPE informó que debe ingresar al enlace: https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe y colocar su número de DNI o nombre y apellidos. Para cada mesa de sufragio se ha designado a un presidente, secretario y tercer miembro, así como a tres miembros suplentes.

La ONPE precisó que la lista de miembros de mesa es resultado de un sorteo entre los 25 ciudadanos seleccionados días atrás por cada una de las mesas de sufragio y está sujeta a tachas, por lo que es provisional.

Los miembros de mesa integrarán las 80 mil 940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país, donde podrán emitir su voto 23 millones 375 mil uno electores.

La ONPE advirtió que el ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función. En caso de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/.207.50. Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no sufragar.

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.