Octógonos serán obligatorios desde este lunes ¿en qué casos deberá fijarse esta advertencia? Las advertencias no solo deberán figurar en las etiquetas de los productos, sino también en los anuncios publicitarios bajo cualquier formato: TV, radio, afiches, etc. ¿Qué sanción podrían recibir las empresas que no cumplan con la norma?

octógonos USI