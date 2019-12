Este 31 de diciembre vence la tarjeta de circulación de 300 empresas cuyos buses transportan a 8 millones de pasajeros al día en Lima, por lo que de no renovar esta autorización, dichos pasajeros no podrán movilizarse por transporte público a partir del 1 de enero de 2020, alertó la Sociedad Empresarial de Transporte Urbano.

El vicepresidente del gremio, Samuel Aguilar, explicó que estas 300 empresas agrupan a más de 15,000 unidades de transporte público las cuales al día trasladan a 8 millones de pasajeros, lo que representa el 65% del servicio de transporte en Lima.

Según dijo, el Metropolitano, los Corredores Complementarios y el Tren Electrico sólo trasladan a 1 millón de pasajeros, el 13% de esta actividad.

“De renovar esta tarjeta de circulación estos 8 millones de pasajeros se quedarían sin servicio desde el 1 enero del próximo año”, dijo a Gestión.pe.

Precisó que esta tarjeta de circulación era emitida anteriormente por las municipalidades de cada distrito a través de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, pero ahora esta competencia ha sido transferida a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), por lo que este organismo debe emitir las nuevas autorizaciones a las unidades de transporte para circular.

En este sentido precisó que la fecha la ATU no ha emitido algún pronunciamiento respecto al tema, por lo que solicitarán a dicho organismo una reunión para antes de fin de año para abarcar el tema de renovación de estas tarjetas de circulación, así como presentar propuestas para mejorar el transporte urbano en todo su conjunto.

“Hasta ahora no hay nada al respecto, la autoridad no se pronuncia al respecto, no sabemos si van a renovar las autorizaciones, vamos a seguir con el mismo procedimiento o van a hacer licitaciones. No sabemos. Entonces estamos en el limbo porque la autoridad hasta ahora no se pronuncia”, dijo.

Explica que la tarjeta de circulación es un permiso para circular y de movilizarse sin este documento se estaría cometiendo una infracción que implica la aplicación de una papeleta de S/ 4,200.