Nuevos audios revelan presunta amistad entre Vizcarra y Antonio Camayo

Un nuevo audio revela el portal GatoEncerrado.net en el que se menciona una supuesta relación con el presidente Martín Vizcarra, y el empresario Antonio Camayo., ahora detenido por el caso de los Cuellos Blancos del Callao.

El mismo tiene la fecha del viernes 23 de marzo, poco después de la Juramentación en el Congreso de la República del ingeniero Martín Vizcarra como Presidente Constitucional del Perú.

En este audio Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, sostiene dos conversaciones telefónicas, alrededor de las dos de la tarde, como celebrando su asunción.

En el primer audio, a las 2:22 pm, Ríos conversa con su esposa Maritza Sánchez Liza, en la llamada alude al “flamante Presidente que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro” y también insta a su esposa para que vaya preparando su Currículum porque el “nuevo gobierno no tiene gente”.

Es la cuarta vez que en los Audios CNM se menciona la probable relación amical que mantiene Antonio “Toñito” Camayo, dueño de Iza Motors, con el actual Presidente de la República, Martín Vizcarra.

La transcripción del audio a continuación.

Maritza Sánchez (MS): Aló Walter.

Walter Ríos (WR): Mari, yo tengo llegada directa con Toñito (Antonio Camayo), tú ya sabes quien es Toñito, no te puedo explicar ¿ya?.

MS: Sí.

WR: Yo por ti, tú sabes, que soy capaz de hacer cualquier cosa.

MS: ¿Qué?

WR: Si tú quieres… Ah, ya. Toñito. El flamante Presidente chupa en su casa Ron Zacapa puro. ¿Ya?

MS: Ya.

WR: Si tú quieres yo le hablo mejor, pa’ que. Yo mismo voy a su casa.

MS: No te he entendido ¿Cómo dices?

WR: A ver, a ver, a ver. El flamante Presidente que acaba de juramentar el cargo…

MS: Ah, ya, ya, ya.

WR: Chupa en su casa de Toñito

MS: Ah.

WR: Ron Zacapa puro. ¿No te he contado eso?

MS: No, no, no, no.

WR: Tu pata… Toñito es al que le estoy pidiendo por tu papá.

MS: Ya.

WR: Yo voy y hablo con Toñito, pero necesito aunque sea un detalle de tu Currículum. ¿Tienes?

MS: ¿Ahorita?

WR: ¡NO PUES!. En el transcurso de la otra semana.

MS: Ah, ya, ya, ya.

WR: Mira ¿cuál es tu problema? A veces uno te da un encargo, un pedido y tú no lo haces.

MS: No, no, no, no, sí.

WR: Por ejemplo, no lo has llamado al pata de la asesora. Igual te va a cobrar, ah. Bueno, ya, no me meto con eso, no quiero pelearme contigo.

MS: Sí lo he llamado, hemos quedado…

WR: Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué cargo quieres? Quiero yo que hagas tu currículum, detalles nomás… y un papelito ¿no? Ah, o sea, así como yo hacía antes ¿te acuerdas? el currículum y en la primera página del currículum, tal cargo aspira a tal cargo.

MS: Ya, correcto.

WR: Yo voy, pa’ lo abordo: Hermano, oye, si yo lo estoy dando acá donde tú ya sabes. Pa’ sus….

MS: Ya, ya, ya.

WR: ¿Me entiendes? Tú ya sabes a lo que él se dedica ¿no?

MS: Sí, sí, sí, sí.

WR: Él es millonario y acá por lo menos factura duro pe’….

MS: Ya.

WR: Tú eres tonta pues, no te mueves en los hilos del poder, no te gusta. Eso lo que a mí me dice, me aguanta, pe’ carajo, puta mare. Ya te dije, no te voy a volver a decir. La otra semana, me lo das.

MS: Ya.

WR: Anillado, espiralado. La primera hoja, en blanco; la segunda hoja, tu nombre completo, tu DNI, tu cargo actual XX, cargo al que aspira YY. Y allí, todo tu currículum, tu detalle, con tu foto impresa.

MS: Ya.

WR: Espiralado. Para que se vea caché. Yo voy y se lo entrego. Por mi madre que me está yendo (inaudible) Ya es tiempo que tú… te has comido ya ocho años en esa misma huevada, en ese mismo puesto has cumplido ocho años. ¿Ya? Bueno, el tipo tiene pa’ tres años y cuatro meses más de gobierno. ¡Y no tiene gente! ¡No tiene gente! ¡no tiene gente! ¡Ya me han dicho! ¡No tiene gente!.

MS: Ya.

WR: Ya. Listo, cerrado.