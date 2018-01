Las nuevas reglas que se aplicarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2018

Las Elecciones Regionales y Municipales han sido ya convocadas para el domingo 7 de octubre del 2018 y según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son casi 13,000 puestos en disputa, entre regidurías y alcaldías distritales y provinciales, así como consejerías y gobernaciones regionales.

Según la Asociación Civil Transparencia Perú, las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país. Se estima que estarán habilitados para sufragar 23’438,266 electores y que participarán 115 mil candidatos.

Una de las novedades de este proceso electoral son los cambios hechos como resultado de la reforma electoral iniciada en el Congreso e impulsada por organizaciones de sociedad civil, organismos electorales, la Comisión Presidencial de Integridad, grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo.

El cambio más importante es el que prohíbe la candidatura de personas con sentencia firme por terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado y corrupción de funcionarios.

“Estas personas no podrán postular aunque hayan cumplido su condena (Ley 30717) lo que constituye un paso de especial relevancia en la perspectiva de elevar los estándares éticos de nuestras autoridades”, señaló Transparencia.

Se aprobaron también cambios en la legislación sobre financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales. La nueva ley prohíbe que personas condenadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo aporten recursos a los partidos y campañas electorales (Ley 30689).

Mientras que los aportes superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que equivale a S/ 4,150, deben hacerse por medio de una entidad bancaria. Se prohíben los aportes de empresas peruanas o extranjeras y se eleva a 120 UIT el tope para los aportes.

Sin embargo, Transparencia lamentó que la nueva ley elimina la obligación de las organizaciones políticas (partidos, alianzas electorales y movimientos regionales) de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral; así, presentarán un único reporte cuando haya concluido todo el proceso electoral.

“Esto limita las facultades de supervisión de ONPE y afecta los derechos de los electores de contar con información para emitir un voto responsable e informado. La Ley tampoco contempla sanciones políticas para las organizaciones que, por ejemplo, reciban dinero de fuentes prohibidas. Se trata de graves deficiencias que deben ser corregidas para hacer frente a la penetración de intereses ilícitos en la política”, advirtió.

Cronograma

Según el nuevo cronograma electoral aprobado en el marco de la reforma, las elecciones regionales y municipales fueron convocadas el 10 de enero y ese mismo día venció el plazo para la inscripción de organizaciones políticas que deseen participar en las elecciones regionales y municipales de octubre.

El nuevo cronograma electoral aprobado en el marco de la reforma y que se aplicará para las Elecciones Regionales y Municipales 2018. (Foto: Transparencia)

El 19 de junio es la fecha máxima para la inscripción de listas de candidatos, incluyendo sus hojas de vida y planes de gobierno.

La nueva legislación elimina a las organizaciones políticas de nivel distrital y provincial (salvo aquellas que lograron su inscripción hasta el 10 de enero del 2018; Ley 30688) y faculta a las personas a postular en distritos, provincias o regiones aunque no hayan nacido o vivido en ellas, aplicando el criterio del domicilio múltiple (Ley 30699).

La organización precisó que la posibilidad de modificar las reglas de juego una vez convocadas las elecciones ha quedado descartada gracias a la ley de intangibilidad de normas electorales (Ley 30682).

“De esta manera, la reforma electoral ha de continuar, profundizarse y perfeccionarse pero las decisiones que se adopten serán de aplicación en futuros procesos electorales y no en las elecciones de octubre de este año. No podemos dejar de anotar que las propuestas sobre paridad y alternancia de hombres y mujeres en las listas lamentablemente no llegaron a debatirse, y que en materia de democracia interna no se produjo cambio alguno”, resaltó.

Este es un cuadro síntesis de las modificaciones aprobadas que serán aplicadas en las Elecciones Regionales y Municipales del 2018: