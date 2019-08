El contralor general de la República, Nelson Shack, manifestó que a la fecha, la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas durante el Niño Costero ya bordea el 40%.

Sin embargo, indicó que será imposible concluir estas labores en el 2021.

En declaraciones a Radio Nacional, explicó que las anteriores cifras arrojadas a fines de abril, que señalaban un avance del 27%, fueron bastante reducidas frente a todas las expectativas que se habían generado respecto a la necesidad de avanzar en el proceso de la Reconstrucción con Cambios.

“A la fecha, la Reconstrucción con Cambios ya bordea el 40%, pero aun así es bastante insuficiente. Estamos hablando de un programa de más de S/ 25,000 millones que debería concluir en el 2021, pero evidentemente eso será casi imposible”, indicó.

En ese sentido, señaló que lo más importante ahora es “mejorar la capacidad de ejecución no solo de los gobiernos regionales o locales, sino también del gobierno central, en aquellas obras pequeñas y cambiar la modalidad de ejecución a una lógica mucho más centralizada en el caso de las obras más grandes”.

Enfatizó que la lentitud en el desarrollo de las obras de la reconstrucción se debe a varias razones, siendo una de las principales aquellos inconvenientes relacionados a las demoras para realizar los expedientes técnicos.

“Uno de los principales temas es que no hemos estado preparados y lamentablemente en estos últimos años no se tomaron las decisiones adecuadas que permitan generar los expedientes técnicos. No se puede construir obras solamente por querer construir, se necesitan estudios y eso es lo que más tiempo ha tomado”, explicó.

Indicó que muchos de los estudios vinculados a las grandes obras todavía no están listos y van a demorar meses hasta que estén culminados.

“Entonces, lo que ha venido sucediendo es que quizá hubo una escasa visión respecto a que no se puede ejecutar la plata más allá de los procedimientos operativos y administrativos, si es que no tienen los expedientes”, puntualizó.