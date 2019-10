El juez Juan Sánchez Balbuena del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, desestimó el requerimiento de impedimento de salida del país contra la exprimera dama, Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur.

El pedido, que fue emitido por el Equipo Especial “Lava Jato”, correspondía a un periodo de restricción de seis meses, por su presunta responsabilidad en “actos ejecutivos y de gestión durante el periodo presidencial de su cónyuge (Ollanta Humala)”.

Sanchez Balbuena, señaló en la resolución, que la medida no resulta indispensable para la investigación del caso. “A criterio del suscrito, las razones expuestas por el Ministerio Público, que pretenden justificar que la medida resulta indispensable para la indagación de la verdad, no tiene asidero puesto que de ellas no se aprecia la necesidad de que permanezcan arraigados a nuestro país”, indicó el documento.

El Poder Judicial tuvo la misma decisión con otros 26 investigados. Entre los que se encuentran: Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes Rodríguez y René Cornejo, exministros del gobierno de Ollanta Humala. Y los exfuncionarios Edgar Ramírez Cadenillas y Gustavo Navarro.

Gestión conoció que la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, apeló la decisión judicial. Precisamente, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción programó para el próximo jueves 17 de octubre la audiencia de apelación.