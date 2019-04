Muñoz cambia zonificación a calles de San Isidro a pedido de Clínica Angloamericana

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, autorizó el cambio de zonificación de cuatro calles del distrito de San Isidro a pedido de la empresa British American Hospital (Clínica Angloamericana).

En esencia, el cambio efectuado se trata de un terreno de un área de 7,636.07 metros cuadrados ubicado en Calle José Del Llano Zapata No 262, Calle Alférez Salazar No 350-362, Calle Almirante Lord Cocharane No 255-279-291 y Calle Emilio Cavenecia, sub lote A-1 - B2, Mz 58, ubanización Chacarilla de Santa Cruz, distrito de San Isidro.

Esta área pasará de contar con una zonificación H3 (Hospital General) y CZ (Comercio Zonal) a únicamente H3 (Hospital General).

Según los considerandos, el cambio de zonificación fue solicitado por el representante legal de British American Hospital, que pedía que únicamente esta zona tenga la zonificación H3 (Hospital General) y ya no la de Comercio Zonal (CZ).

La Municipalidad de Lima basó su decisión en el Acuerdo de Consejo de la Municipalidad de San Isidro, efectuado en setiembre del año pasado, y que consideró factible la petición de cambio de zonificación realizada por la clínica.

El informe que respalda este acuerdo afirma que "a partir de la visión de desarrollo del distrito bajo un enfoque integral a nivel urbano, sería factible el cambio de zonificación propuesto de CZ – H3 a una única zonificación Hospital General (H3), debiendo contemplar durante el desarrollo del proyecto ciertos parámetros urbanísticos y edificatorios, así como medidas complementarias para asegurar la calidad residencial y físico espacial del distrito, señalado además de las consultas vecinales, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad urbana, accesibilidad y seguridad en las vías del entorno inmediato al nuevo uso solicitado.(…)”.

Un detalle que llama la atención, cabe precisar, es que este a este informe se la adjunta los resultados de la encuesta vecinal a 69 predios del cambio de zonificación, que arrojó: 20 a favor; 32 en contra y 17 en blanco. Los fundamentos del cambio -publicado hoy en el diario El Peruano- explican que estos resultados fueron rectificados posteriormente con un resultado final favorable de 33, desfavorables 31 y 34 no opinan.

Jorge Muñoz también respaldo su decisión con la opinión favorable de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura y del director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación.

A la que se sumó la División de Planeamiento de la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas que concluye que el cambio de zonificación se considera favorable, "por coincidir con la visión del distrito, al formar parte de un equipamiento de salud que optimizaría la cobertura y calidad del servicio de salud del distrito y a nivel metropolitano, el cual formó parte de la clínica original desde su construcción, en el año 1942, y de la manzana calificada con una única zonificación de Otros Usos (OU) en el Plano de Zonificación General al año 1980, cuando permanecía en funcionamiento la Clínica Anglo Americana en el área de solicitud, al igual como viene funcionando actualmente con el uso de equipamiento de salud; que si bien el cambio podría generar el incremento del tránsito vehicular y la modificación de la dinámica urbana del sector, esto deberá ser evaluado y resuelto en la etapa correspondiente al proyecto, conforme a lo manifestado por la Municipalidad Distrital de San Isidro, concordante con la opinión emitida por el Instituto Metropolitano de Planificación".