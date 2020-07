Ante el anuncio de los concesionarios del Metropolitano sobre la suspensión del servicio desde el 15 de julio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que esta tarde se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y que ha recibido “una nueva promesa” para solucionar el tema.

De acuerdo con el burgomaestre, el accionar del Ejecutivo no ha sido el más oportuno y advirtió que la suspensión del Metropolitano afectaría a las personas que hacen uso de este servicio.

“Hoy los concesionarios han emitido que el día 15 estarían parando si no hay solución. Entonces, tenemos que buscar alternativas, aun cuando el accionar del Ejecutivo no ha sido el más oportuno o adecuado”, indicó el alcalde de Lima en diálogo con Canal N.

“Hoy hemos recibido una nueva promesa y en función a esta nueva promesa vamos a presentar otra información que va a ser canalizada, en este caso ya no al MTC, sino al MEF, y la idea es que el sábado nosotros podamos estar presentando eso en el MEF. El compromiso con el premier (Vicente Zeballos) en función a estas conversaciones ha sido que, si nosotros presentamos esto el sábado temprano, podríamos reunirnos con la ministra (María Antonieta Alva) para que se trabaje y llegar a una norma”, agregó.

Respecto a la resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), sobre la entrega de 8 millones de soles a la Municipalidad de Lima, Muñoz indicó que ese dinero no garantiza la operación del Metropolitano, ya que está destinado a la desinfección de los buses.

“Los mismos concesionarios han dicho que la norma de ayer es insuficiente. Yo mismo le he dicho al premier (Vicente Zeballos) que con esa norma (emitida ayer sobre la entrega de 8 millones de soles) no se podría utilizar para (la compra) de gas, para pagar a los choferes, ya que está destinada a la compra de desinfectantes y eso no garantiza la operación… Ojalá que ahora si se cumpla lo que se ha prometido. Se ha visto y se ha demostrado que lo que ha salido ayer no genera ninguna solución. Ahora, con la conversación de hoy, he vuelto a encontrar esa buena voluntad, pero estamos a la espera que sí se cumpla”, puntualizó.

Suspensión del Metropolitano desde el 15 de julio

Las empresas operadoras del Metropolitano acordaron suspender la prestación del servicio a partir del 15 de julio, pues consideran que el subsidio otorgado por el Gobierno es insuficiente.

“Estamos aplicando la cláusula correspondiente del contrato que, ante la inviabilidad económica de continuar la operación, tenemos dos caminos: subimos la tarifa, que en este caso sería S/7.50, lo cual es inaceptable y hemos decido no tomar esa decisión; y la segunda era, en virtud que hay la inviabilidad económica, anunciar la suspensión del servicio de acuerdo a lo que también está establecido en el contrato cuando se trata en casos de emergencia”, declaró el gerente del consorcio Lima Bus Internacional, José Díaz en diálogo con El Comercio.