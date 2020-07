“Quedan dos posibilidades si es que no se inyecta dinero (al Metropolitano) subir los pasajes a S/ 7 o en su defecto el cese del servicio. ¿Eso queremos? creo que no. Si el Ejecutivo crea normas de bioseguridad las que están bien creadas, pero tiene que venir acompañadas por una buena subvención”, dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

En ese sentido, la autoridad edil calificó de ‘deleznable’ la transferencia de S/ 8 millones para la desinfección de los buses.

“Estamos viviendo con oxígeno prestado y eso puede hacer que el paciente pueda en cualquier momento fallecer. Ese es un símil en estos momentos. Eso va pasar con el servicio del Metropolitano. En cualquier momento puede dejar de funcionar”, refirió.

Muñoz dijo que esperan que el Ejecutivo pueda reconsiderar su postura y pueda evaluar transferir un monto mayor para que los corredores complementarios y el Metropolitano continúen operando. De lo contrario, los servicios dejarán de funcionar o se hará un reajuste de la tarifa afectando a 300,000 usuarios.

“Pareciera que todo [transferencia] es decisión de naturaleza política donde no se piensa en las personas. Hemos hecho tres pedidos (S/ 34 millones, S/ 68 millones y S/143 millones) y nos dicen sí vamos a ir en esta línea, pero hacen otra cosa. Nos dejan totalmente descolocados. Nosotros no podemos hacer un reajuste de siete soles porque sería golpear más a los ciudadanos que están debidamente golpeados por esta pandemia. La pelota y todo está en cancha del Ejecutivo. Nosotros hemos dado todos nuestros esfuerzos”, enfatizó.

“Me genera mucha decepción ya que siento lo que no se nos dijo (de parte del Ejecutivo) no se ha cumplido”, agregó. Anotó que todos los fondos de contingencia han sido agotados.