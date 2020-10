El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que convocará a una reunión este sábado 24 de octubre a los alcaldes de distritos litorales de la capital a fin de coordinar acciones en cumplimiento de las nuevas medidas para el acceso a playas.

Adelantó en diálogo con RPP Noticias que uno de los temas sería la solicitud al Gobierno de un presupuesto destinado para cumplir con estas medidas. Además, el burgomaestre adelantó que la comuna metropolitana apoyará a los municipios para reforzar la fiscalización en los balnearios.

“Vamos a tener nosotros una reunión y he pedido que se convoque a los alcaldes de todo el litoral (de Ancón hasta Pucusana) para una reunión al mediodía de mañana para poder coordinar estas cosas”, dijo.

“Muchos de ellos me han dicho que no tienen las posibilidades de fiscalizar. Nosotros como municipalidad metropolitana queremos ofrecer manos para fiscalización en algunos puntos donde haya necesidad donde no se tenga esa capacidad. También organizarnos para pedir presupuesto al gobierno central para esta fiscalización”, mencionó.

“Vacíos” en las restricciones en las playas

Muñoz también sostuvo que la norma publicada el jueves tiene “algunos vacíos” que podrían generar un efecto contrario al que se busca que es evitar convertir a las playas en foco de contagios de COVID-19.

Cito como ejemplo que solo se haya optado por prohibir el acceso a las playas de viernes a domingo. Como se recuerda no se podrá hacer uso de las zonas de descanso de arena o piedras colindantes al mar, ni de la zona de mar en Lima y la provincia constitucional del Callao,

“La gran pregunta es que de lunes a jueves no contagia acaso la presencia de mucha gente en una zona determinada. Hay que tener en cuenta que es una norma que solo está viendo una situación de prevención para un fin de semana, que se supone que sí hay más afluencia de gente. Si tenemos el virus, el virus, va a estar todos los días presente, entonces debería mirarse esto con un poco más de cuidado en ese sentido”, señaló.

Asimismo, dijo que debería haber una “versión unívoca” de parte del gobierno central sobre este tema de playas porque ayer el ministro del Interior, César Gentille, anunció que se prohibirían el uso de vehículos en la Costa Verde los sábados y domingos, pero eso no ha sido establecido en la norma.

Muñoz Wells dijo que debería explicar el motivo por el cual se tomó la decisión de solo establecer medidas en la capital y que los gobiernos regionales sean los responsables de las medidas tomadas en su litoral.

“Otro de los temas que no entiendo muy bien es esa renuncia que normar todo el litoral, porque se norman cosas y se dejan liberadas situaciones y dejan a los gobiernos regionales y locales. Pareciera ser es para no chocar con temas de reactivación donde las playas de norte están a full capacidad, y zonas de Ica”, refirió.

Finalmente, precisó que esta norma deberá ser evaluada y ajustada con el tiempo por el Ejecutivo. “Uno de los temas que siempre digo es que de ninguna de estas normas debe estar escritas en piedra y deben ir siendo ajustadas”, señaló.