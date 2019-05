Municipalidad de Lima inicia mañana evaluación de contratos con concesionarias de peaje

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que este viernes se realizará la primera reunión en el marco del proceso de evaluación conjunta de los contratos de concesión con Rutas de Lima y Línea Amarilla.

En diálogo con ATV Noticias, el burgomaestre señaló que está tomando una medida “drástica” a cuatro meses de su gestión al tratar de solucionar un problema de peajes que data desde hace diez años.

Indicó que en la cita plantearán una serie de exigencias que tiene que ver con toda la problemática que afecta a los ciudadanos limeños. Entre los que figuran los temas de montos, vías, obras sin culminar, entre otros.

“Hemos citados a las partes y tendremos nuestra primera reunión mañana y pondremos en la mesa los primeros puntos. Las empresas tienen que ser perceptivas e inteligentes porque la gente está fastidiada y está tomando las medidas”, precisó.

Jorge Muñoz aclaró que no es el responsable de esta situación. Sin embargo, indicó que es el encargado de solucionar el problema. “El responsable no soy yo, pero soy el que tengo que solucionar el problema […] No voy a ser tibio. En cuatro meses buscamos solucionar un problema que data desde hace diez años”, dijo.

Como se recuerda, el proceso de evaluación conjunta avalado el último lunes por el Concejo Metropolitano se realizará a través de un comité en el que participan la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad de Lima y los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla.