Municipalidad de Lima: Viaducto del intercambio vial El Derby se abrirá este jueves

El alcalde de lima, Jorge Muñoz, abrirá este jueves al tránsito vehicular una parte del intercambio vial El Derby, obra que unirá los distritos de Surco y San Borja.

En un comunicado, la Municipalidad de Lima indicó que se habilitará el viaducto norte del mencionado intercambio vial. La obra sufrió varios retrasos por el tema de las expropiaciones y el retiro de las interferencias.

En marzo del 2016, Rutas de Lima inició la construcción del intercambio vial a desnivel que une la Av. El Derby con la Av. San Borja Norte. Para fines del 2018, el proyecto presentaba un avance de solo un 35% y, posteriormente, se presentaron retrasos.

El pasado 22 de mayo, el alcalde de Lima reveló que la concesionaria Rutas de Lima quiso entregar la obra cuando esta estaba “mal hecha”.

Además, recordó que en marzo último habló con los representantes de la referida empresa y les dio el plazo de una semana para que subsanen una serie de observaciones.

“Yo, cuando entré a la Municipalidad [de Lima], pedí que El Derby se abra y salieron los pretextos de que había interferencias y otros temas. Ya después, cuando esos pretextos se limpiaron, fuimos con la idea de querer abrir, […pero] el grosor de la carpeta asfáltica de la avenida El Derby no era el adecuado. Nos querían vender una cosa que no era el adecuado. Entonces, no se puede convalidar una obra que está mal hecha. Ha tenido que ser puesta otra vez”, señaló en aquella oportunidad.

En abril, la concesionaria advirtió que la obra no estaría lista para mayo, que era la fecha originalmente prevista para su entrega, “por falta de liberación de interferencias como postes de luz, canales, entre otros de la zona de la obra, responsabilidad que no compete a la empresa”.

El intercambio vial El Derby, situado a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur, comprende la construcción del viaducto norte (que conectará Surco y San Borja), un ramal de interconexión hacia la Panamericana Sur (sentido sur), y la ampliación de la vía auxiliar de la avenida Cristóbal de Peralta hasta la Av. Javier Prado.