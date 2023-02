Seis conciertos se suspendieron en tres locales de Surco, informó este viernes el alcalde del distrito, Carlos Bruce.

Así, el burgomaestre alertó a la gente para que tenga cuidado y no se dejen estafar y a los organizadores que sean correctos con su clientes y no anuncien conciertos en lugares que no tienen autorización.

“Vamos a emitir todas las normas que sean necesarias para salvaguardar la tranquilidad de nuestros vecinos, tanto como en el congestionamiento y la seguridad”, señaló.

“Ninguno de estos conciertos se va a llevar a cabo en Surco. Eva Ayllón y Daniela Dancourt (11 de febrero, en Plaza Arena), Sin Bandera (14 de febrero), Joaquín Sabina (4 de marzo, Plaza Arena), Ha Ash (5 de marzo, Plaza Arena), Alejandro Fernandez (8 de marzo) y Festival Retro (28 de junio)”, detalló.

El alcalde Bruce dijo que para que un establecimiento obtenga autización no debe emitir ruido a los exteriores, garantizar que no se tendrá congestionamiento en las principales avenidas de Surco y que se garantice un sistema de evacuación con toda seguridad para todos sus visitantes.