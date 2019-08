Este jueves 29 de agosto no se aplicará la restricción vehicular “Hora pico y placa” por ser día no laborable, informó la Municipalidad de Lima.

Ante lo cual los vehículos de categoría M1, N1 y M2 podrán circular sin restricción en la capital.

Como se recuerda, la ordenanza No 2164 dispone que la medida no aplica los feriados establecidos en el calendario y los días declarados no laborables.

Sin embargo, la medida se reanudará el lunes 2 de setiembre en dos franjas horarias (de 6:30 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.) en los ejes viales Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte, Javier Prado – La Marina, Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa y la Vía Expresa de Paseo de la República.

Como se recuerda, la Municipalidad de Lima -a través de una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano- hizo mejoras al plan tras una serie de evaluaciones técnicas.

Así, se establecieron 25 zonas de interconexión en los cuatro ejes viales en las que no se tomarán fotopapeletas ya que permiten la salida hacia las rutas alternas.

En las intersecciones viales, incluido los óvalos, tampoco se aplica la restricción.

También se modificó la extensión del eje Javier Prado – La Marina (desde el Trébol de Javier Prado hasta la av. Faucett) y se exoneró de la medida a los vehículos que trasladan a personas con discapacidad leve, moderada y severa inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

Ante ello, la Municipalidad de Lima exhortó a los conductores de vehículos particulares a respetar la hora 'Pico y Placa”, tomando en cuenta que la multa por circular por las vías restringidas asciende a los S/ 336.