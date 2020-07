El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que desde que María Jara asumió como titular de la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) se ha presentado una situación de constante “obstrucción” hacia los proyectos emprendidos por la comuna.

“Desde que asumió la señora [María] Jara empezamos a encontrar una serie de obstáculos para avanzar, teníamos una negociación muy clara y avanzada para que se diera un préstamo para la ampliación del Metropolitano. Todo iba bien hasta que apareció la ATU y dijo que teníamos que pedirle permiso ”, refirió en RPP.

El burgomaestre de la capital señaló que esta situación se da debido que Jara busca tener un mayor protagonismo en las decisiones que se toman en relación al transporte, pese a que se trate de acuerdos ya establecidos.

“ Me da la impresión que se un tema de poder y de busca de notoriedad ; en ese sentido hubo otras cosas. No nos ha recibido para reunirnos, ha dicho ‘yo no te recibo’. Hay reuniones en donde aparecen funcionarios de ATU como si fueran los grandes fiscalizadores. Hay una situación de obstrucción a la posibilidad de que las cosas se concreten”, agregó.

Con relación al funcionamiento del Metropolitano, Muñoz, reiteró su crítica hacia el monto destinado por el Gobierno para subsidiar el funcionamiento de este medio de transporte y los Corredores Complementarios durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, precisó que estos servicios podrían dejar de funcionar por no ser sostenibles. “Hace dos meses nos reunimos con el premier (Vicente Zeballos) y nos aseguró que habría una solución pero hasta ahora no hay nada”.