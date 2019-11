El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, afirmó que se continuará con las acciones para la implementación de los carriles exclusivos, que contempla el retiro de rutas, mientras se consolida la transferencia de funciones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) .

En diálogo con Canal N, el burgomaestre indicó que no la comuna metropolitana sí ha realizado estas acciones, pero que no son “suficientes”.

No obstante, explicó que aún continúa el proceso la transferencia de las funciones en materia de transporte urbano masivo a la ATU. Se trata de los Corredores Complementarios, el Metropolitano y los alimentadores.

“Estamos en ese proceso. Estamos fortaleciendo los carriles exclusivos y luchando contra los informales que atentan contra los corredores que brindan una importancia vital [¿cuántas han sido las rutas retiradas?] Ahora no tengo el número [de las rutas retiradas], pero hay algunas que se han sacado y vehículos que se han chatarrizado. No es lo suficiente, pero este tema lo hemos puesto sobre la mesa. Lo que no podemos hacer es dejarlos abandonados a ellos [ATU], ni al Metropolitano ”, señaló.

Al ser consultado si la ATU será finalmente la entidad que tome la decisión respecto al retiro de las rutas de los carriles exclusivos para los Corredores Complementarios, Muñoz Wells recordó que esta tiene poco tiempo de creada.

“La ATU nace el 28 de diciembre del año pasado con la Ley N°30900. Se entiende que la ejecución de las leyes comienza al día siguiente de publicación, pero estamos en un proceso de transferencia. Estamos en ello, haremos todo loque nos corresponda hasta el último minuto, pero quien tendrá que continuar con los temas del transporte es la ATU, nosotros nos quedaremos con el tema del tránsito”, precisó.

Finalmente, Jorge Muñoz anunció que la Municipalidad de Lima busca implementar la fiscalización electrónica en el Circuito de Playas de la Costa Verde. “Espero que en el mes de diciembre podamos implementarlo, es la fiscalización electrónica en la Costa Verde”, refirió.