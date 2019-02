Mundial Sub 17 no se jugará en Perú: FIFA cambiará la sede Con un comunicado, FPF informó que FIFA le quitó la organización como país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 que se iba a jugar este año.

Perú ya no será sede del Mundial Sub 17 de la FIFA. (Foto: Selección Peruana) Perú ya no será sede del Mundial Sub 17 de la FIFA. (Foto: Selección Peruana) Perú ya no será sede del Mundial Sub 17 de la FIFA. (Foto: Selección Peruana)