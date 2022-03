Lo que hace años atrás la relación mujer y empresas podía mirarse con recelo en la sociedad, hoy se observa con admiración. El Perú no ha sido ajeno a estos cambios pese a los desafíos en el camino. Este es el tercer año en que el país logra consolidarse como el primero en Sudamérica con el mayor puntaje (95 sobre 100) respecto a los indicadores analizados en el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022 publicado con motivo del Día de la Mujer por el Banco Mundial.

Una buena noticia. Dicho informe evalúa las leyes y regulaciones en 190 economías, en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres: movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, empresariado, activos y jubilación. Perú logró puntaje de 100 en seis de ellas, no obstante, en los últimos tres años, no ha variado el puntaje respecto a matrimonio y parentalidad (80 puntos); es decir, que aún falta eliminar restricciones o introducir buenas prácticas legales y beneficios.

Tea Trumbic, gerente de programa, proyecto La Mujer, la Empresa y el Derecho, Banco Mundial, mencionó durante la presentación del informe que se advertía que, pese al avance de las regulaciones, el desafío seguía siendo la implementación de las políticas.

La directora de la Fundación Forge para Perú y Colombia, María José Gómez, coincide con ese punto: “El problema no es la legislación, que es muy buena, es la implementación. No se ha implementado por varias razones: no se asigna presupuesto y porque (el machismo) es un tema cultural que no se puede modificar solamente con leyes”, dijo a Gestión.pe

Un reflejo de ello es la composición de los ministros que acompañan a Pedro Castillo. Y es que de los 18 ministerios, solo tres mujeres conforman el nuevo gabinete: Betssy Chávez, Diana Miloslavich y Dina Boluarte.

Mujeres de marca

Pese a ello, hay tres cifras positivas que reflejan el avance de la implementación de políticas a favor de la mujer en el Perú; aunque sigue habiendo espacio para cerrar las brechas:

Mujeres inventoras: De acuerdo a las últimas cifras del Indecopi, el porcentaje de solicitudes de patentes que contiene al menos una mejor inventora pasó de una participación de 5.9% en el 2016 a 41.12% al cierre del 2021. Siendo los sectores de mayor interés para las inventoras el de ingeniería civil, producción de consumo y química de alimentos. Mauricio Osorio, subdirector de Promoción al Patentamiento de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de la institución, señaló que entre las políticas que promovieron una mayor participación femenina se encuentra la implementación de la Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI); así como incentivar la participación de mujeres en la feria internacional de inventos de Corea del Sur, entre otras.

Fuente: Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

Líderes empresariales: Mariana Garland, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF) dijo a Gestión.pe que de las 350 empresas individuales (que conforman los 60 grupos empresariales familiares agremiadas), el 56% es liderado por un miembro femenino; y el 40% de estos grupos tienen a mujeres participando en consejos de familias o en directorios. “Es una cifra importante”, resalta. Aunque también indicó que solo el 30% de las empresas familiares tienen a una mujer como gerente general. “Todavía hay una oportunidad de hacer mejoras”, refirió.

Fuente: SBS

Bonus: Emprendedoras: Lo anterior refleja en parte cómo los nuevos emprendimiento en Perú estarían siendo liderados principalmente por mujeres, información que también comparte Garland. Las cifras objetivas las comparte Indecopi: se pasó de emitir solo 25 certificados de marcas colectivas de mujeres en el 2020 a 137 en el 2021, siendo Lambayeque la región más dinámica. Mientras que en los registros de marca otorgados a personas naturales, la participación femenina solo representa la mitad respecto al género masculino.

Registro de marcas. Fuente: Indecopi

Tarea pendiente

De acuerdo a María José Gómez de Forge Perú, el primer reto es vencer la cultura patriarcal, pues sigue asignando el rol de cuidado y crianza a la mujer. “Mientras las mujeres nos sigamos haciendo cargo de la casa y de los cuidados, pues vamos a tener mucho menos tiempo y posibilidad de comprometernos con los de afuera”.

En esa línea, indicó que una de las propuestas para acortar la brecha laboral de género es el desarrollo de una política nacional de cuidados que permita socializar los cuidados y que pasen a estar en manos del Estado como la mayoría de los países del mundo, donde estas políticas ayudaron a la inserción de la mujer al mercado laboral.

Por su parte Garland, que este mes dejara el cargo de presidenta de AEF pero continuará liderando el Comité de Mujeres Empresarias, reiteró que lo principal para motivar y darle confianza a más mujeres para involucrarse en el mundo empresarial “es la educación, darles las herramientas necesarias y la confianza que pueden ser mujeres exitosas. Es clave la representatividad femenina para el desarrollo del país”.

Cabe indicar que, de acuerdo al informe del Banco Mundial, las diferencias entre los ingresos totales previstos a lo largo de la vida de hombres y mujeres es de US$ 172.3 billones, lo que equivale al doble del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.