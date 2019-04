Muerte de Alan García: izan bandera a media asta en el Congreso de la República

El Congreso de la República esta mañana procedió a izar la bandera a media asta tras el fallecimiento del ex presidente de la República Alan García Pérez, quien murió debido a la gravedad de la herida de bala en la cabeza que se autoinfligió en su vivienda, informaron dirigentes apristas.

“A media asta luce la Bandera Nacional del Congreso de la República, en expresión de duelo por el lamentable fallecimiento del ex presidente de la República, Alan García Pérez. Q.E.P.D.”, señala la publicación en Twitter.

[LO ÚLTIMO] A media asta luce la Bandera Nacional del Congreso de la República, en expresión de duelo por el lamentable fallecimiento del expresidente de la República, Alan García Pérez. Q.E.P.D. pic.twitter.com/7exAhjmdwg — Congreso del Perú (@congresoperu) 17 de abril de 2019

Este protocolo lo establece el Artículo N°69 del Decreto Supremo N° 096-2005 de Relaciones Exteriores, respecto a las medidas que se toman tras el fallecimiento de un ex jefe de Estado.

Tras el fallecimiento, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, dijo que la partida del ex mandatario Alan García es un hecho que nos debe llevar a la reflexión a todos los peruanos.

Cabe señalar que el ministro del Interior Carlos Morán reveló que a las 6:30 de esta mañana, un equipo policial dirigido por el fiscal Henry Amenábar, de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, llegó hasta la vivienda del ex mandatario por una orden de detención preliminar en su contra.

Las autoridades ingresaron al interior del inmueble y el ex presidente García se encerró en una habitación, en donde se autoinflingió el disparo. Falleció algunas horas después en el hospital Casimiro Ulloa.

El Poder Judicial ordenó hoy la detención preliminar del ex mandatario Alan García, así como contra el ex secretario general de Presidencia, Luis Nava; el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus hijos (José Antonio Nava y Samir Atala).

La decisión judicial se tomó a solicitud del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.