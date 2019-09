El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) alista un paquete normativo que incluirá medidas para mejorar el tránsito y la seguridad vial en las ciudades del país. Como parte de estas medidas, planteará facultar a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para clausurar los terminales terrestres no autorizados.

El conjunto de proyectos de ley será presentado ante el Congreso de la República el 17 de setiembre, según estimó la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara.

Semanas atrás, la Contraloría de la República informó al MTC que 12 terminales terrestres funcionan con permisos que fueron anulados por este ministerio. En la actualidad, la Sutran no tiene la facultad de clausurar un terminal terrestre, sin embargo sí acompaña a los municipios en esta labor.

“Recordemos que en el marco regulatorio actual, Sutran no puede clausurar, pero sí tiene que coordinar con los municipios locales y lo va a hacer. Este problema que es estructural, nosotros estamos cambiándolo a través de un proyecto de ley que estamos presentado al Congreso de la República. Es todo un paquete normativo intenso, el 17 de setiembre estimo que tenemos que presentarlo”, dijo Jara.

Precisó que en dicho paquete normativo también se incluirá la propuesta de reubicar los terminales terrestres hacia el exterior de las ciudades y otras medidas para mejorar los servicios de transporte público.

Cuestiona proyecto de ley

Por otro lado, invocó a los municipios provinciales y al Congreso a continuar con la erradicación de los servicios de autos colectivos y cuestionó las propuestas dirigidas a formalizar esta actividad.

“Cuando nos tengamos que presentar (en el Congreso), expondremos una estrategia mucho más compleja, que no pasa por formalizar los autos colectivos. Sabemos que hay un proyecto de ley que está impulsándose para que los autos puedan seguir brindando el servicio, pero de lo que se trata es no de bajar la valla, no de generar que el servicio sea más precario, con tanta contaminación”, manifestó.