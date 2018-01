MTC alista norma para mejorar la seguridad de autos que ingresan al país

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que prepara una norma técnica para “homologar” sus características técnicas, con el fin de mejorar la seguridad de la flota vehicular que ingresa al país.

“La Dirección General de Transporte Terrestre tiene un encargo de la alta dirección del Ministerio para mejorar la calidad de los vehículos que ingresan al Perú. Este sistema de homologación vehicular permitirá saber exactamente qué se está comprando”, informó a la agencia Andina el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, Omar Revolledo Chávez.

Según explicó, lo que se busca es erradicar la “asimetría de información” que existe respecto a los vehículos que uno puede encontrar en el mercado nacional y que la mayoría de ocasiones no puede comprobarse antes de la compra.

“Muchas veces uno adquiere un vehículo de 10, 000 dólares y no tiene bolsas de aire o ha comprado un vehículo con ocho bolsas de aire y cuando empieza a usarlo resulta que tiene solo tres”, comentó.

En ese sentido, para lograr la homologación vehicular el MTC deberá sacar próximamente una norma referida a los aspectos y requisitos con los que deberá contar cada vehículo antes de ser importado al Perú.

“La norma será de gran utilidad para la industria automotriz a fin de saber qué tipo de vehículos y con qué características deben llegar. La Dirección General de Transporte Terrestre tiene varios encargos, no solo relacionados con seguridad vial, sino también con transporte en general. Ya están en pleno desarrollo y deben salir este año, de todas maneras”, agregó Chávez.

Asimismo, dijo que entre los estándares mínimos de seguridad que se exige a los automóviles en otros países está el contar con tres bolsas de aire y un sistema de frenos ABS o antibloqueo.

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) evita que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar, con lo que el vehículo no solamente desacelera de manera óptima, sino que permanece estable y direccionable durante la frenada. Es posible girar mientras se frena.

“Si los vehículos no cumplen con dichos estándares no podrán ingresar al mercado peruano, porque no podrán ser homologados. Eso permitirá que las personas puedan adquirir vehículos más seguros en todo sentido”, detalló.

¿Qué pasaría con los vehículos que ya están en el mercado y no cumplen esos estándares? El funcionario señaló que la aplicación de la norma será progresiva y que, sin duda, se ofrecerán recomendaciones al respecto.

“Las normas tienen un periodo de transitoriedad para que la gente se adapte y para que la industria automotriz también lo haga. Lo más importante es que estos cambios serán paulatinos, pero de todas maneras se iniciarán este año”, resaltó.