La Molina lanza plan piloto de servicio de transporte municipal Son seis buses que brindan servicio gratuito. Operan entre 5:30 am y 8:30 am; y de 5:30 am a 8:30 pm, informó la Municipalidad.



Bus La Molina Este servicio forma parte de un plan de transporte municipal. (Foto: Difusión) (Foto: Difusión)