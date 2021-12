El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que se reunirá con las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), la Defensoría del Pueblo y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para evaluar el cierre de playas en Año Nuevo. Esto tras la gran afluencia de personas a dicho espacio abierto durante Navidad.

“Tenemos programado para mañana temprano una reunión con las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, (el alcalde de Lima), para evaluar si es que se puede tomar algunas medidas en relación, primero, con cuidar el aforo. En segundo lugar, el control que la gente tenga las dos vacunas para ingresar a la playa porque tenemos que poner algún referente para alentar la vacunación”, precisó en declaraciones a RPP.

“En tercer lugar, el transporte es muy importante porque no se puede llevar latas de sardinas llena de gente a la playa. Esto hay que ver si se puede controlar”, añadió.

Minsa mantendrá reunión este martes con las FF.AA, la Defensoría y el alcalde de Lima para evaluar cierre de playas en Año Nuevo

Sobre la posibilidad de cerrar las playas a nivel nacional, el ministro Cevallos reiteró que no descarta dicha opción. “ No es una posibilidad que se descarta absolutamente, pero entendemos que no es la más adecuada si podemos lograr algunos niveles de control ”, señaló.

“Si podemos asegurar que la Policía y los gobiernos municipales puedan señalarnos: ‘podemos controlar los aforos, que la gente ingrese sin bebidas alcohólicas’, entonces creo que sí es factible que las playas puedan ser aperturadas porque es un lugar de esparcimiento para las familias, pero necesitamos ese control”, aseveró.

El titular del Minsa aseveró que la decisión que se tome dependerá de la reunión de este martes 28. “El control de las playas no solo es del Minsa, son de todas las fuerzas sociales que tenemos que ver justamente con ejecutar estas normas. Si aparece este compromiso firme creo que podemos mantener una afluencia a las playas razonable, ordenado, en esta coyuntura tan difícil”.

