Minsa reconoce que primer lote de pruebas rápidas no contaban con certificación sanitaria de China El ministro de Salud dijo que eso se debió a que en un primer momento, la certificación sanitaria del país de origen de las pruebas rápidas no era un requisito para la importación. No obstante, los siguiente lotes que vendrán de China sí tendrán la certificación correspondiente.