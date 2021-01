“Minsa podría proponer a la ONPE que las elecciones sean en dos días”, señaló exministro Salinas

El exministro de Salud Abel Salinas planteó que el Ministerio de Salud (Minsa) debería reunirse con el Organismo Nacional de Procesos Electores (ONPE) para proponer que las Elecciones Generales 2021, previstas para el 11 de abril, se desarrollen en dos días, en el contexto del avance de la segunda ola del COVID-19.

En diálogo con Canal N, Salinas detalló que esta medida ayudaría a evitar las aglomeraciones en los locales de votación y, por ende, habría menos riesgo de contagios de COVID-19.

“El Minsa podría reunirse con el Organismo Nacional de Procesos Electorales y proponer que las elecciones sean en dos días para garantizar la bioseguridad, para disminuir la aglomeración. Nadie se podría oponer, todos queremos votar, el Gobierno dice que garantizamos las elecciones, pero no hace nada más para garantizarlo”, señaló Salinas.

Asimismo, consideró que es necesario que la actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, retome el liderazgo para que adopte decisiones adecuadas en favor de la ciudadanía ante los embates de la segunda ola del COVID-19.

“Yo lo digo con la mayor estimación que le tengo a Mazzetti, pero yo creo que tenemos que apoyarla a que retome liderazgo y que se noten estrategias y decisiones que están, como ustedes dicen, en blanco y negro, en el papel, lo que estamos comentando de las normas que tienen que tener las reuniones políticas en esta campaña”, comentó.

“Cuando la ministra empieza a sincerar las cifras, por ejemplo, inmediatamente después de eso se suspendió ese sinceramiento, y el presidente (Martín Vizcarra) hablaba de otras cifras. Me parece que había un tema difícil, no conozco el detalle, me parece que no le permitía (asumir ese liderazgo), me parece, tengo la sospecha conociendo a la ministra, pero hoy debe retomarlo”, sentenció.

Cabe mencionar que la presidenta de Consejos de Ministros, Violeta Bermúdez, enfatizó el miércoles que, pese a la segunda ola del COVID-19, las elecciones presidenciales no serán postergadas.

“Aprovecho la oportunidad para reafirmar que pese a la difícil situación de la pandemia, es compromiso del presente gobierno llevar a cabo las elecciones conforme se han previsto, es decir, el 11 de abril en primera vuelta y el 6 de junio de requerirse una segunda vuelta”, recalcó durante una conferencia de prensa.