El asesor del Comando COVID-19, Fernando Carbone, aclaró al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, que la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) en dicho departamento representa la toma del control del sistema de salud, no un “acompañamiento”, como lo había señalado la autoridad regional.

“Me permito sugerir al señor gobernador que lea el Decreto de Urgencia 086-2020. Tiene todos los numerales de la función salud, que pasan en este momento a quien el Ministerio de Salud comisione para llevar esto. No hay nada que se quede fuera. Esto no es acompañamiento técnico ni seguimiento, esto es tomas el control porque ya no lo controla el otro y eso significa que tienes toda la función”, dijo a Canal N el también exministro de Salud.

El último jueves, el Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia N°86-2020, que dicta medidas extraordinarias para mitigar la crisis sanitaria en Arequipa debido al incremento de contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. Se trata de acciones, en materia económica y financiera, que permiten la intervención del Minsa.

La norma señala que la intervención del Minsa, como Autoridad Nacional de Salud, en la gestión de acciones dentro de la citada región, es de carácter temporal, administrativo y asistencial.

En ese sentido, precisa que la vigencia del D.U. es hasta el término del estado de emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, que fue ampliada por 90 días más a inicios de junio y va hasta el 7 de setiembre en todo el país.

“No es una coincidencia la presencia de la doctora (Zulema) Tomás, y (Fiorella) Molinelli, que tiene que ver con seguridad social, y de los equipos de expertos que están allá”, agregó Carbone.

Ante la intervención del Minsa, el último miércoles el gobernador Elmer Cáceres manifestó que la región enseñaría al Gobierno cómo manejar esta situación.

“Es una intervención de acompañamiento, de asistencia y de recursos, no van a manejar. Además nosotros tenemos que enseñarlos a ellos como manejar. Está demostrado que nosotros hemos trabajado bien; vamos a trabajar con ellos, bienvenida su asistencia”, expresó.

Asimismo, el gobernador sostuvo que las autoridades regionales seguirán liderando el trabajo en la lucha contra el nuevo coronavirus. “Y si el Gobierno Nacional nos va acompañar, nos va dar asistencia, nos va a dar logística; bienvenidos no nos oponemos, pero será el Gobierno Regional quien va a trabajar en cualquier trinchera para apoyar y combatir el coronavirus”, manifestó.

