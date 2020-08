Ante la Comisión de Salud y Población del Congreso, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dio a conocer la situación que atraviesa el personal de salud durante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus en el país.

En la sesión virtual, indicó que existe insuficiente personal especializado y general para la atención de paciente COVID -19, por lo que para revertir esta situación se han realizado convocatorias simplificadas, pero que aún no resuelven el problema.

“Las convocatorias que se han hecho son cada vez más simple, pero lo que está sucediendo es que el personal de salud ya no está siendo suficiente porque las personas no se presentan a los concursos o ciertas áreas están quedando desierta”, sostuvo la ministra.

A modo de ejemplo, señaló que en Arequipa se presentó una convocatoria por 450 plazas y solo se llenaron 180 plazas, las cuales se redujeron a 154 puesto que las personas empezaron a renunciar luego de haber firmado los contratos.

De tal manera, sostuvo que los dispositivos que permiten acoger a personas cuya titulación en curso se vuelven críticos, y ante ello, indicó que se necesita que las universidades puedan emitir resoluciones que permitan que los profesionales de salud aunque no tengan título profesional -puesto que para obtenerlo demora- puedan obtener una constancia que han completado sus estudios y están aptos para el proceso de titulación.

Como se sabe, para ejercer una profesión en el Perú se debe obtener el título profesional y para ello se requiere la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional.

Ante este panorama, la ministra mencionó, además, que en víspera el Colegio Médico le informó que se están brindando facilidades también a los profesionales que aun no se han colegiado, en tanto, dijo que se vienen incorporando las profesionales de la salud que tienen título de otros países, pero solo los que han cumpliendo el tiempo de estudios que se realiza en el Perú.

“Tenemos mucha dificultad para encontrar personal para zonas de altura, zonas de selva, donde en realidad muy pocas personas se presentan a trabajar. Si logramos activar esto, ya tendríamos personal tanto para la atención primaria como la especializada”, manifestó.

Pago inoportuno

De igual manera, Mazzeti indicó que otro de los problemas que atraviesa el personal de salud es el pago inoportuno y discontinuo.

Explicó que existe una alta inseguridad en el personal respecto a los pagos, pues los contratos son de muy corto tiempo. Ante ello, indicó que se trabaja en la integración de recursos humanos con la administración y presupuesto.

Apuntó, demás, que se busca que los contratos ahora puedan darse hasta fin de año.

“Si podemos hacer esto de manera consistente, debemos hacer la demanda adicional necesaria y nuestro sueño es poder programar hasta diciembre, que el personal no reciba una ‘cartita’ que diga que su contrato CAS COVID es hasta el mes de julio, y a partir del 1 de agosto ya no trabaja para nosotros, lo cual es frustrante y me hace ver como que soy descartable”, dijo.