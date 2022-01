La tercera ola de contagios de coronavirus ya inició con la llegada de ómicron y, a diferencia de las dos anteriores, hoy parte de la población está vacunada. Gabriela Jiménez, , jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), explica detalles del proceso de inoculación.

¿Cuántas personas vacunadas tenemos ya con las dos dosis?

Estamos acercándonos al 81% o 22.5 millones. Y en primeras dosis estamos sobrepasando el 89% o 24.8 millones. Allí tenemos una performance bastante buena y ahora estamos reforzando la vacunación entre personas de 12 a 17 años.

¿Y la tercera dosis?

Ya estamos en 4.5 millones de personas que han recibido su dosis de refuerzo. Esto representa la cobertura de 15%.

¿Cuándo proyectan terminar la vacunación de segundas dosis al 100%?

Lo que tenemos que hacer es alcanzar el mismo porcentaje que tenemos de primeras dosis y eso lo vamos a lograr en 21 días. Estimo que llegaremos al 88% de personas vacunadas con segunda dosis en esas tres semanas. Todo va a depender también de la conducta social.

¿Hoy la mayoría de personas acude más para aplicarse su primera o segunda dosis?

Lo que estamos viendo en los últimos días es una mayor aplicación de terceras dosis, más que segundas y primeras.

¿Cuándo empezará la vacunación para menores de 5 y 11 años?

El 17 de enero llegan las vacunas al país y en dos o tres días posteriores iniciará la distribución para la vacunación. Son un total de 3.8 millones de niños. Es una meta similar a la que tenemos del grupo etario de 12 a 17 años.

¿Insistirán en una cuarta dosis para este año?

La cuarta dosis aún la estamos estudiando. Lo que estamos haciendo en este momento, es hacer un seguimiento muy estricto a la vacunación de tercera dosis. Además, tenemos que ir corrigiendo errores de digitación. Hay 500 mil registros por corregir a nivel nacional.

¿Cuántas son las personas que aún no reciben ninguna dosis?

Considerando que nos falta terminar de vacunar al grupo de 12 a 17 años, hay 3.2 millones de personas que aún no reciben ninguna dosis.

¿De qué grupo etario son?

Son 12 a 17 años y 18 a 29 años. Es la brecha mayoritaria que tenemos por cerrar.

¿De qué regiones son?

Son de regiones que aún nos falta fortalecer la cobertura como Madre de Dios, Puno, Loreto, Ucayali, Amazonas, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica y algunos distritos de Lima Metropolitana.

¿Qué estrategia utilizarán para convencer a estas personas que aún no se vacunan?

Lo que hemos venido haciendo ahora, informando sobre la importancia de la vacuna. Por ejemplo, mostrando cifras de aquellas personas que no se han vacunado y que se están complicando en los hospitales. El 90% de pacientes graves no se inocularon. Con información clara y verificable explicaremos a la ciudadanía porque es importante confiar en la vacuna.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, propuso una muerte civil para personas que no se quieran vacunar. ¿Está a favor?

No puedo opinar nada sobre algo que no esté en una norma técnica del Minsa. Sin embargo, sí puedo decir que hay un decreto que regula el sistema sanitario del país. Una de nuestras obligaciones como funcionarios es educar a la población y acercarnos. No se trata de que si no te vacunas, te doy la muerte civil. Acá se trata de educar, enseñar y conversar para que tengas confianza en el sistema. Nada funciona a presión.

¿Cuántas brigadas tienen hoy para vacunación?

Son 1,600 brigadas de vacunación por cada macro región y tenemos 9,500 brigadas a nivel nacional. En total, hay 1,200 centros de vacunación activos a nivel nacional.

Se han visto colas largas en varios vacunatorios de Lima y regiones. ¿No se dan abasto?

Ahora con la tercera ola, estamos redoblando esfuerzos. Las brigadas que antes solo vacunaban, ahora toman muestras. Se puede decir que el Gobierno ponga más personal, pero incluso a veces es bien complicado llegar a las regiones andinas y de la Amazonía ¿Cómo vamos a contratar más recursos humanos? Si no hay disponibilidad en el mercado.

¿Cómo enfrentan este problema?

Por eso tenemos que pagarles horas adicionales y pedir horas de trabajo complementarias en los hospitales. Ahora redoblamos esfuerzo en vacunación, toma de muestras y en hospitales. Pedimos un poco de compresión a la población.

Desde el último martes están aplicando en simultáneo las vacunas contra el COVID e influenza…

Sí, es para toda la población mayor a 18 años a nivel nacional. En el oriente tenemos un brote de influenza y existen posibilidades de muerte. Las personas se complicarían más con COVID-19.

¿Cuánto se ha avanzado en la vacuna contra la influenza?

Alrededor del 40% aproximadamente. Es una vacuna que se pone cada año.