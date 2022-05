Mañana se conocerá cuántas vacunas COVID se habrían vencido hasta este sábado 30 de abril, adelantó el viceministro de salud pública del Ministerio de Salud (Minsa), Joel Candia Briceño. Además, dijo que los funcionarios del Ministerio de Salud se encuentran en diferentes regiones verificando el proceso de vacunación para que estas no se pierdan.

“Probablemente vamos a ver el lunes qué cantidad se han vencido. Hasta el momento estamos insistiendo en vacunar, no podemos decir las cifras. Hay algunas regiones donde probablemente no se van a vencer. Estamos en plan de vacunación, hoy acaba. Todos los asesores están en las regiones para que no se venzan las vacuna”, indicó.

Contraloría alertó que más de un 1′040,000 dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer vencerían este sábado 30 de abril, lo cual ocasionaría su pérdida y la afectación de los recursos del Estado.

A reglón seguido, Candia al ser cuestionado sobre esta situación dijo que durante la gestión del exministro de salud Hernando Cevallos se compraron vacunas en exceso.

“La gestión del doctor Cevallos ha comprado gran cantidad de vacunas en exceso y con contratos a punto a vencerse. Yo agradezco a todo el personal de Salud que está doblando esfuerzos para que vayan casa por casa”, señaló.

Por otro lado, el viceministro de Salud Pública se refirió sobre el incremento de casos de dengue y cinco fallecidos la última semana región, Candia pidió mayor compromiso de las autoridades locales y de la población, quienes deben dar buen uso al agua y seguir las recomendaciones del personal de salud.

