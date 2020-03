Ante los 22 casos de coronavirus en el país, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló que a la fecha se registran altas demandas para las pruebas de descarte de COVID-19. Sin embargo, dijo que no todos la necesitan.

La ministra indicó que en un panorama “comunitario”, es decir, cuando se reporte una situación masiva de infectados, ya no será necesario la referida prueba para todos los miembros de una familia si uno de ellos fue diagnosticado con el virus.

Al ser consultada si el Ministerio de Salud optaría por que las clínicas apoyen con pruebas de descarte del virus, recordó que actualmente estos establecimientos no las realizan porque de tal labor se encargan los hospitales del sector y que se está implementando este proceso en otros establecimientos ubicados en diez regiones el país.

Indicó que las personas están “pidiendo y exigiendo” que se les haga una muestra cuando no todas la requieren de una descarte de coronavirus.

“No todos los coronavirus son COVID-19 eso debemos entender. ¿Por qué no le hemos puesto [a las clínicas la implementación para la prueba del coronavirus]? porque este virus tiene tres meses en el mundo y cuando ya se convirtió en pandemia recién están mandando a los países [los equipos para los centros de salud hagan la prueba], pero como comprenderán no son masivos. O sea, no son 30 u 80 millones porque cuando se habla de una epidemia ya no es necesario que se tomen las pruebas a todos y eso quiero que me ayuden a comunicarlo", señaló.

"Cuando en una casa hay un positivo se asume que a los demás son positivos. Va llegar un momento comunitario [¿que quiere decir?] que habrá casos [de coronavirus] que no será por personas que ingresan por el extranjero y que no han viajado a estos países y empieza a desarrollarse acá y pasa a una etapa comunitaria. Hay que entender de quién tienen que hacerse la prueba. Acá es al revés. Las personas están pidiendo y exigiendo que se les haga una prueba cuando no lo requieren”, agregó.

No obstante, Hinostroza aclaró que como a la fecha no estamos en una situación “comunitaria” por coronavirus, se vienen realizando la inspección y descartes respectivas en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) que analiza 200 pruebas diarias.

“En este caso estamos haciendo el seguimiento de todo. Cuando ya aumente más el número de casos. Por ejemplo, en los colegios. Hay un niño que tienen el problema ¿le tenemos que hacer a todos los niños [la prueba]?. No pues [...] Más importante que estar haciéndose pruebas y preocupándose por los números [de casos] es aplicar las medidas de contención para evitar el aumento [de cifras]. La medida de contención es el de aislamiento que es esperar los 14 días” precisó.