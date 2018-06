Ministro de Educación: No tiene sentido despedir a ningún maestro Adelantó que 5,500 maestras de inicial fueron evaluadas y el 99% pasó la prueba. Hasta la fecha, no hay casos de despido, pues aún no se llega a esa fase. Mañana tendrá reunión con facción del Sutep.

Daniel Alfaro y la huelga de profesores